奴才說要去上班　布偶貓「殺氣眼神」牆後狠瞪鏟屎官

記者賈沐蓉／綜合報導

住在日本的布偶貓卡比（カビ）是家裡的小公主，這天奴才試著告訴牠自己得出門上班，沒想到聰明的喵星人早就知道他接下來會不在，於是鏟屎官就獲得了一隻鬧脾氣的主子，滿臉殺氣地趴在牆角瞪著他。

▲卡比聽說主人要出門上班，看起來非常生氣。（圖／翻攝自X／@k_y_k12）

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知道奴才要去工作的卡比心情非常糟，只從牆後露出一隻藍色的眼睛，惡狠狠地盯著準備出門的飼主，與平時天使可愛的形象可說是「判若兩貓」。鏟屎官也在留言區補充說明，自己知道卡比討厭獨處，因此都會盡可能選擇居家辦公，「但生活中難免得讓牠一隻貓待著，我很抱歉」。

▲平時的卡比是隻可愛的小貓咪，名字來自《精靈寶可夢》的卡比獸。（圖／翻攝自X／@k_y_k12）

卡比的怒瞪照在X平台上大受歡迎，該則貼文目前已累積超過128萬次點閱。對此網友們紛紛表示，「唉呀，好恐怖但好可愛～」、「請獨自待在家裡喔」、「趕緊結束工作回家！」。

▲卡比非常喜歡跟人待在一起。（圖／翻攝自X／@k_y_k12）