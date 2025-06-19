收容所汪有猝睡症　看見雞肉「興奮斷電」堅持要叼走點心

記者賈沐蓉／綜合報導

沃爾（Wally）是隻患有猝睡症的汪星人，隨時都有可能突然睡著，住在美國德州的一家收容所內的牠，也跟許多狗狗一樣愛吃點心。這天員工瑪姬帶著雞肉零食來餵瓦力，結果牠剛好症狀發作，但仍堅持叼走食物才躺下。

▲沃爾患有猝睡症，在牠準備享用雞肉時突然發作。（圖／翻攝自Tiktok／@mborgman15）

影片中沃爾剛開始還滿心期待地盯著肉肉，結果猝睡症發作身體開始不受控制地癱軟，但仍堅持著用前腳撐住身體，直到把瑪姬手上的肉塊含進嘴裡才躺下。當牠清醒後，又像沒事一樣快樂吃點心，找人討完摸摸後又叼著布偶玩耍。瑪姬在留言區表示，自己是首次遇見患有猝睡症的狗狗，雖然發病時間隨機，「但獎勵似乎會觸發它，可能是因為興奮」。

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▲清醒後的沃爾繼續吃點心，彷彿什麼事情都沒發生。（圖／翻攝自Tiktok／@mborgman15）



不過沃爾的生活品質並未因此受到影響，當初收容所發現牠出現在一家沃爾瑪超市內，因此才獲得了這個名字。沃爾即使猝睡症發作仍不改貪吃本性的影片吸引許多網友關注，「牠為了點心奮鬥」、「沃爾：給我..雞...肉...」、「老天這絕對是我看過最可愛的東西」。

▲吃完雞肉後正在玩玩具的沃爾。（圖／翻攝自Tiktok／@mborgman15）