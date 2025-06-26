橘貓磨蹭臨幸奴才　下秒「抱手狂啃」鏟屎官痛到哀嚎

記者賈沐蓉／綜合報導

國外某隻叫切達（cheddar）的橘貓，經常會用可愛的外表誘惑鏟屎官。這天飼主艾什莉躺在床上，驚喜地發現愛貓主動過來撒嬌討摸，結果自己還沒擼幾下，切達就突然用力咬了牠的手掌好幾口，痛得她忍不住大聲哀嚎。

▲原本愛什莉在享受與切達的相處時光，結果下一秒手掌就被偷咬。（圖／翻攝自TikTok／@thotsbefore30）

一開始切達走到艾什莉身邊，動作自然地在她的胸口上躺下，奴才幫按摩時還配合地用腦袋去蹭她的手，趁著主人卸下心防時立刻大口咬下，還用兩隻毛毛手抱住人類的手臂不讓她逃脫。在經過一連串混亂之後，愛什莉才成功讓切達鬆口，而這隻犯罪貓就像什麼都沒發生一樣溜走。

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▲切達抱著媽媽的手不讓她逃跑。（圖／翻攝自TikTok／@thotsbefore30）

其實切達以前早就做過類似的事情，趁著窩在媽媽懷裡時偷咬她的手。平時的牠則是一隻愛吃的小橘貓，只要愛什莉手上出現肉泥，就一定會圍在旁邊等食物。目前牠偷襲媽媽的影片在TikTok已累積超過850萬次點閱，對此網友們則表示，「妳在期待什麼，牠可是貓欸」、「永遠不知道貓下一步會幹嗎」、「妳不該摸牠的哈哈」。