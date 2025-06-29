家有「折耳虎斑獸」厭世臉　被鏟屎官惡搞造型眼神死

記者賈沐蓉／採訪報導

虎斑貓「西米露」是隻帥氣的小男生。這天爸爸沒事惡搞主子，把牠的耳朵反方向折起來，結果意外製造出一隻可愛的神秘生物。然而當事貓對奴才的搞怪行為感到非常無奈，眼神哀怨盯著正拿手機錄影的媽媽看，但還是乖乖的給他們抱。

▲。（圖／Threads@jasminelin0416提供）

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影片中的西米露被爸爸抱起，耳朵已經遭鏟屎官弄成上彎造型，表情看起來非常不爽。牠滿臉厭世的盯著共犯媽媽看，似乎是在懷疑貓生為什麼如此艱難，但還是安分給耍白目的爸爸摸下巴。飼主媽媽與《ETtoday寵物雲》分享，主子雖然全程臭臉，但其實是天使貓沒有生氣，小時候被奴才從工廠撿回家，「長大後眼神跟以前差很多，現在就是很看不起人」。

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除了西米露外，家裡其實還有另一隻橘貓，都是由浪貓收編變主子。鏟屎官表示與其他貓相比，西米露的個性「更貓一點」，從不隨便出賣色相，「想給你摸再摸我就好！」。Threads網友也被西米露變身「厭世神獸」的影片逗樂，「這個眼神我喜歡」、「貓：媽媽你睡覺要兩隻眼睛輪流站崗哦」、「哈哈哈真的很不悅」。

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