門外聊天遭「黃金劣犬」反鎖　奴才「溝通失敗」超絕望請鎖匠

▲Momo神操作把媽媽鎖在門外。（影／網友@djcn_muse1006提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有豬隊友嗎？高雄市四個月大的黃金獵犬「Momo」超級調皮，這天奴才帶著牠去自家店裡上班，沒想到在門外聊完天，卻發現毛寶誤將大門「反鎖」，一人一狗就這樣隔著玻璃對看。雖然試圖引誘Momo再次踏上開關，卻屢屢失敗，無奈只能請來換鎖師傅，讓家長痛失1張小朋友。

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▲Momo是家中的搗蛋鬼。（圖／網友@djcn_muse1006提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



Momo個性非常活潑，很親人而且沒有脾氣。飼主表示，那時和員工在店門口的小桌子講話，要進去時就發現自己被鎖起來了，當下有嘗試「溝通」，希望Momo有機會幫大家開門，「但牠只會一直呆呆地傻笑，超絕望」。堅持半小時左右只好請鎖匠來，還特地換了一組狗狗踩不到的鎖，避免尷尬事件再度發生。

▲開朗的個性成為家人的開心果。（圖／網友@djcn_muse1006提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



貼文發佈後獲得46萬次瀏覽數，2.5萬次喜歡數，不少有共鳴的家長紛紛在底下留言「我也是因為這樣花了4萬」、「狗：奇怪了，為什麼這人類不趕快進來」、「很好笑牠看起來也不知道怎麼辦」、「黃金劣犬XD」，看來天兵小狗無處不在，家長只能自己多多注意了。