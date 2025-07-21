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風好大！毛澎貴賓被吹成「三角形」　看不到路但堅持散步

記者賈沐蓉／採訪報導

玩具貴賓「Mumu」是隻12歲的狗阿北，每天媽媽Polly都會幫牠精心養護毛髮。某天飼主帶Mumu出門走走，結果遇到超大狂風，直接把狗狗吹成「灰色羽毛球」，雖然視線都被毛毛擋住，但還是堅持繼續散步行程。

▲。（圖／Threads@pollywang_____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Mumu跟媽媽出去散步，被狂風吹成灰色羽毛球。（圖／Threads@pollywang_____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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Mumu在狂風中艱難前進，耳朵都被吹到頭的側邊，其他蓬鬆的毛髮還全往身體的方向倒，瞬間變成一個「毛毛倒三角」，儘管風大到要瞇瞇眼，但仍繼續用堅定的步伐向前走。Polly媽媽告訴《ETtoday寵物雲》她的保養狗毛秘訣，每天都會讓愛犬「吃魚油＋經常梳毛」，被吹成羽毛球後回家也很快整理好，「用梳子幫牠梳，毛一下就整齊了」。

▲。（圖／Threads@pollywang_____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Mumu每天都會吃魚油+梳毛，毛髮超級光鮮亮麗。（圖／Threads@pollywang_____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@pollywang_____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雖然被吹成三角形，但還是很堅持散步。（圖／Threads@pollywang_____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主也透露，Mumu的嘴邊毛很難清潔，因為牠平時愛吃鮮食，「加上時不時也會舔一下嘴巴，所以很容易髒和打結」。雖然本尊對自己的形象不太關心，但媽媽還是很在意，所以每周都會送去洗澡一次，Mumu對整理倒是很配合，也被主人稱讚「還好牠是一隻愛梳毛的小狗狗！」。

▲。（圖／Threads@pollywang_____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Mumu不喜歡穿雨衣戴帽子，整張臉奧嘟嘟。（圖／Threads@pollywang_____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平時的Mumu是隻愛睡覺又貪吃的狗爺爺，出去外面就會變成社交高手，「看到路人都會很開心的去討摸」，由於覺得自己是人類，所以完全不親狗，而牠被吹到變形的影片也吸引許多飼主曬出自己的「風速狗」照，「第一張是什麼鑽頭嗎」、「羽毛球系汪汪你敢嘴？」、「變尖頭狗+2哈哈」。

▲。（圖／Threads@pollywang_____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Mumu與自己的迷你版生日蛋糕合影。（圖／Threads@pollywang_____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 狗狗風速梳毛網紅風中

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