鬼滅「茶茶丸本貓」現身！　花色神還原符咒還是媽咪自製


記者賈沐蓉／綜合報導

最近日本動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》在台灣掀起一陣觀影熱潮，身為粉絲的Szyu看完電影後，迅速幫家裡的貓「Toro」打扮成電影中出現的三花貓「茶茶丸」，掛著符咒跟媽媽一起出門執行任務。

▲。（圖／Threads@szyu_0509提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主幫Toro裝扮成茶茶丸，還自制符咒給牠帶。（圖／Threads@szyu_0509提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Toro身上穿著紅色牽繩，跟奴才一起在外面散步。同樣身為三花貓的牠毛色與茶茶丸非常相似，不但臉上都有大塊黑、黃花斑組成，白色居多的下巴與身體更是完美還原，胸口更掛著動畫中出現過的符咒，只要喵喵叫就可以隱身或出現，就連項圈都是媽媽親手製作，之後更給面子的現場走台步展示。

▲。（圖／Threads@szyu_0509提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Toro：要幫忙收集血液嗎？（圖／Threads@szyu_0509提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主也在留言中說明，自己是11年前在路上撿到Toro，「可能因為是深色的三花，跟牠的顏色比較相近」。許多網友也被這隻「真貓版茶茶丸」萌倒，「超可愛，目前看到最像的！」、「第一張圖美到我還放大看到底是不是AI」、「可以去試鏡真人版鬼滅了」。

▲。（圖／Threads@szyu_0509提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲之後還很給面子地走台步。（圖／Threads@szyu_0509提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章：猗窩座再襲》。（圖／翻攝自@kimetsu_off推特）

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章：猗窩座再襲》宣傳圖。（圖／翻攝自@kimetsu_off推特）

