貓門縫偷溜！奴才急得「只穿四角褲」逮捕　牠表情超不屑

▲飼主急得只穿四角褲！3個月橘貓門縫偷溜被捕還一臉不屑。（圖／網友@kristytien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

我錯了但下次還敢！台北市三個月的米克斯橘貓「米淇林」，正是調皮的年紀，這天牠抓準時機，趁飼主開門的時從門縫溜出去，嚇得哥哥只穿一條四角褲就出門逮貓。米淇林在封閉的樓道內逛大街，被抓回來後表情超級不屑，一臉毫無悔意搭配上可愛的臉超不違和，引發熱議。

▲米淇林再度「犯案」，不同的是這次的飼主有穿褲子。（圖／網友@kristytien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



米淇林超級外向，是一隻社牛貓貓，熱愛演出的同時也很黏人，最喜歡吃魚類製品和蛋黃。媽媽分享，年幼的米淇林雖然目前僅有健檢時才會外出，牠卻常常會「另闢新徑」，開門偷跑已經至少3次，推測可能是看見主人回家太過興奮才會這樣。

▲活潑外向的米淇林是家中的開心果。（圖／網友@kristytien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



米淇林的身上其實有「靜音鈴鐺」，需要倚靠相互碰撞才會有聲音，大人要仔細聽才會聽見。由於擔心鈴鐺聲會引起貓咪焦慮，所以也沒有讓米淇林常常戴著，才會沒辦法在牠跑出門時及時發覺。貼文在Threads上瀏覽數高達20萬次，不少網友留言「主人犧牲太大」、「一臉就是不會改的樣子」、「不以為意的臉」，獲得1.7萬次愛心數。