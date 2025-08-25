飼主半夜出門上班　拉拉兄妹睏到「眼睛睜不開」仍堅持送行

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一對叫做麥爾茲 （Maerz）與米娜（ミーナ）的拉布拉多兄妹，每天的例行公事之一就是在門口目送主人千秋小姐出門上班。某天主人排到夜班，必須在凌晨時出門，兄妹倆雖然累到眼睛都睜不開，但仍堅持到門口完成送行儀式。

▲左邊是妹妹米娜，右邊是哥哥麥爾茲。（圖／翻攝自Ｘ／＠Miena_1_26）

麥爾茲與米娜站在門口，看起來睏到迷迷糊糊，但在聽見主人準備外出的聲音，身體還是遵循著記憶來到門口目送千秋出門，臉上似乎寫著「我好累喔」。事實上當時是凌晨3點半，確實不是飼主平常的出門時間，兩隻狗撐到看見大門關上，就立刻跑回去睡回籠覺，飼主也在留言中表示，「在我鎖門時，聽到了上樓的腳步聲」。

▲就算很睏，也要目送主人去上夜班。（圖／翻攝自Ｘ／＠Miena_1_26）

雖然這件事發生在去年，但麥爾茲與米娜現在仍每天堅持幫主人送行。正常狀態的牠們總是精神抖擻，在門口用閃閃發亮的眼神祝飼主一路順風，就算飼主又得上夜班也會頂著愛睏臉起床。許多網友也覺得狗狗們的行為非常療癒，「真的都是好寶寶」、「牠們明顯看起來很睏」、「水汪汪地眼睛好可愛」。

▲但平常都是精神抖擻地送客！（圖／翻攝自Ｘ／＠Miena_1_26）

▲兄妹一起睡午覺。（圖／翻攝自Ｘ／＠Miena_1_26）