萌娃吃飯速度突變快必有詐！　狗狗趴上桌寶寶秒投餵

實習記者陳安榆／採訪報導

毛孩和幼兒的感情往往是最純真的，不過當他們同時安靜，那肯定是在一起搗蛋！住在澳洲的1歲寶寶Liam特別喜歡狗狗，近期媽媽發現他吃飯的速度突然變快了，原來是家中的兩隻毛孩會「討食」， 一趴上桌馬上就得到Liam的餵食，超級神配合。不過媽媽也發現，狗狗們都變得有點幸福肥，就連來作客的狗友也不例外。

▲Phoebe和Fridy跑去跟寶寶「討食」成功，還意猶未盡。

媽媽和《ETtoday寵物雲》分享，其實影片中的狗狗是朋友的，分別是黑貴賓Phoebe和白咖色可卡貴賓Fridy。自己家中也有2隻毛孩，13歲的瑪爾濟斯混西施Sammy和1歲的博美Daisy，牠們都和寶寶Liam非常要好。年紀小的3隻都很聰明、精力旺盛，很黏人又超愛吃。其中Daisy最貪吃，也和寶寶最合得來，就像是小夥伴一樣天天膩在一起。長輩Sammy就穩重很多，偶爾才會湊熱鬧。

▲左二是Liam家中的狗狗，右邊兩隻是媽媽朋友的毛孩。



幾乎不挑食的Sammy和Daisy什麼都吃，特別是雞胸肉和狗狗零食，媽媽偶爾還會自己煮南瓜雞肉「加餐」，只不過最近小主人總是趁大人不注意偷偷「分食」，讓幾隻狗狗最近開始有點小發福的傾向。家長在看見小朋友們天衣無縫的操作後也有第一時間去檢查，想要制止時早就被吃完，幸好當時的寶寶餐是簡單的雞肉及蘿蔔。

▲寶寶Liam和Daisy總是形影不離，是最好的朋友。



Liam很會耍小聰明，活潑愛笑的個性是家中的開心果之一。媽媽表示，平時在如果看見Liam有偷餵狗的舉動就會馬上柔性阻止。基於寶貝年紀還小又愛狗，在看見動物時會想抓牠們的尾巴，這時媽咪也會趁機教他「尾巴被拉會痛痛，狗狗就不想跟你玩了」，算是邊玩邊教育。