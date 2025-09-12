ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

萌娃吃飯速度突變快必有詐！　狗狗趴上桌寶寶秒投餵

實習記者陳安榆／採訪報導

毛孩和幼兒的感情往往是最純真的，不過當他們同時安靜，那肯定是在一起搗蛋！住在澳洲的1歲寶寶Liam特別喜歡狗狗，近期媽媽發現他吃飯的速度突然變快了，原來是家中的兩隻毛孩會「討食」， 一趴上桌馬上就得到Liam的餵食，超級神配合。不過媽媽也發現，狗狗們都變得有點幸福肥，就連來作客的狗友也不例外。

▲萌娃吃飯速度突變快！必有詐　一拍即合：狗狗趴上桌寶寶秒投餵（圖／@becauseyusayso提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Phoebe和Fridy跑去跟寶寶「討食」成功，還意猶未盡。（圖／@becauseyusayso提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

媽媽和《ETtoday寵物雲》分享，其實影片中的狗狗是朋友的，分別是黑貴賓Phoebe和白咖色可卡貴賓Fridy。自己家中也有2隻毛孩，13歲的瑪爾濟斯混西施Sammy和1歲的博美Daisy，牠們都和寶寶Liam非常要好。年紀小的3隻都很聰明、精力旺盛，很黏人又超愛吃。其中Daisy最貪吃，也和寶寶最合得來，就像是小夥伴一樣天天膩在一起。長輩Sammy就穩重很多，偶爾才會湊熱鬧。

▲萌娃吃飯速度突變快！必有詐　一拍即合：狗狗趴上桌寶寶秒投餵（圖／@becauseyusayso提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲左二是Liam家中的狗狗，右邊兩隻是媽媽朋友的毛孩。（圖／@becauseyusayso提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

幾乎不挑食的Sammy和Daisy什麼都吃，特別是雞胸肉和狗狗零食，媽媽偶爾還會自己煮南瓜雞肉「加餐」，只不過最近小主人總是趁大人不注意偷偷「分食」，讓幾隻狗狗最近開始有點小發福的傾向。家長在看見小朋友們天衣無縫的操作後也有第一時間去檢查，想要制止時早就被吃完，幸好當時的寶寶餐是簡單的雞肉及蘿蔔。

▲萌娃吃飯速度突變快！必有詐　一拍即合：狗狗趴上桌寶寶秒投餵 （圖／@becauseyusayso提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲寶寶Liam和Daisy總是形影不離，是最好的朋友。 （圖／@becauseyusayso提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Liam很會耍小聰明，活潑愛笑的個性是家中的開心果之一。媽媽表示，平時在如果看見Liam有偷餵狗的舉動就會馬上柔性阻止。基於寶貝年紀還小又愛狗，在看見動物時會想抓牠們的尾巴，這時媽咪也會趁機教他「尾巴被拉會痛痛，狗狗就不想跟你玩了」，算是邊玩邊教育。

關鍵字： 寶寶討食狗狗好朋友

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

橘貓自帶「委屈下垂眼」　被小主人抱進房一臉生無可戀

奴才捐血被告知「不能搬重物」　抱自家大肚橘貓：7.7公斤算嗎？

奴才扛「鬆獅瓦斯桶」表情超吃力　護女心切：才區區25公斤

山羌出沒南港軟體園區倒地掙扎　網友驚呼：怎麼會在這？

工人搬鋼琴說「你家有老鼠」　結果是「胖胖毛球」牆邊偷藏點心

緬因貓嘴巴太圓「像被蜜蜂螫」　網覺得眼熟：是路西法！

逛水果攤撇見「柚子藏有黃金鼠」？　大家找半天驚訝：很多隻欸

女主人提早回家打斷午睡　黃金獵犬沒睡飽「瞇瞇眼搖尾」迎接

瑪爾貴賓電量超滿！　在家跳「草裙舞」雙腳像裝彈簧

從沒見過！南韓山中驚現「像驢又像狗」動物　竟是1級瀕危物種

瑪爾泰迪電量超滿！雙腳像有裝彈簧　在家跳「草裙舞」動作超標準

養了隻隨叫隨到的狗狗貓　愛撒嬌鑽媽懷裡縮成一球

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

寶寶吃飯突然異常變快...八成有詐！

小玳瑁「3C成癮」狂揍平板要看影片　媽打開後秒冷靜趴好

【可愛爆擊】黃金獵犬咬牽繩不給遛！跑跑又回頭賣萌等奴才

【我不要下來！】狗狗堅持要人抱　撒嬌模樣眾人忍不住笑XD

【我幫你埋起來】黑貓嫌棄主人的宵夜對韭菜水餃狂撥砂XD

家中愛犬去世「隔壁微笑狗狗」天天闖進來　陪伴一家人走出傷痛

萌娃吃飯速度突變快必有詐！　狗狗趴上桌寶寶秒投餵

惡劣主人搬家棄養　女看房發現「10歲狗被栓樹上」淚眼向她求助

緬因貓嘴巴太圓「像被蜜蜂螫」　網覺得眼熟：是路西法！

瑪爾貴賓電量超滿！　在家跳「草裙舞」雙腳像裝彈簧

交保為何差這麼多？律師解析「柯文哲vs.陳怡君」3大差異

國道3號深夜嚴重車禍！車輛翻覆倒路中　車上3人緊急送醫

社工幫籌葬禮費　4年後吃宵夜被員警盯上「真相超感人」

Aston Martin推「敞篷跑車60周年紀念版」！雙車型各限量60輛Q4交付

編劇驚爆性騷女學員！　張榕容談《鬼才之道》蔡坤霖：交給司法處理

核3廠8-16公里機動作業　陸海空全域輻射監測合作應變

從《三個奶爸一個娃》到《鬼哭神嚎》　鬼月這些都市傳說你聽過嗎？

賓賓哥直播疑打老翁！音檔流出「只有甩巴掌」　急對員工下封口令

華府談兩岸政策　邱垂正籲北京：務實溝通處理問題

Suzuki「2度小改款Vitara休旅」台灣官網上線！詳細導入規格待確認

寵物動物熱門新聞

工人說家有老鼠　挖出毛球私房糧

緬因貓嘴巴太圓　每天像被蜜蜂螫

逛水果攤驚見「柚子藏有黃金鼠」

女主人回家打斷午睡　沒睡飽阿金瞇瞇眼迎接

瑪爾泰迪超活潑　在家跳草裙舞

南韓山中驚現「像驢又像狗」動物　竟是1級瀕危物種

博美犬霸氣「自己挑床」　主人無奈：只好買了

家中愛犬去世　隔壁狗狗天天闖進來陪伴

落龜注意　石龜抄捷徑從陡坡滾下

看到行李箱就傷心　黃金獵犬歪頭哭哭爆紅

女看房發現　「10歲狗被栓樹上」淚眼求助

桃捷9/27首推「寵物友善專車」　有機會抽寵物智能飲水機

友善浪浪咖啡廳討食　2女被求愛小眼神收服

金山2米臭青母困魚網　動保員拆網救援

讀者迴響

熱門新聞

工人說家有老鼠　挖出毛球私房糧

緬因貓嘴巴太圓　每天像被蜜蜂螫

逛水果攤驚見「柚子藏有黃金鼠」

女主人回家打斷午睡　沒睡飽阿金瞇瞇眼迎接

瑪爾泰迪超活潑　在家跳草裙舞

南韓山中驚現「像驢又像狗」動物　竟是1級瀕危物種

博美犬霸氣「自己挑床」　主人無奈：只好買了

家中愛犬去世　隔壁狗狗天天闖進來陪伴

落龜注意　石龜抄捷徑從陡坡滾下

看到行李箱就傷心　黃金獵犬歪頭哭哭爆紅

女看房發現　「10歲狗被栓樹上」淚眼求助

桃捷9/27首推「寵物友善專車」　有機會抽寵物智能飲水機

友善浪浪咖啡廳討食　2女被求愛小眼神收服

金山2米臭青母困魚網　動保員拆網救援

「狗狗貓」一叫就來窩懷裡變成蛋

熱門寵物影片

更多
瑪爾泰迪電量超滿！雙腳像有裝彈簧　在家跳「草裙舞」動作超標準

瑪爾泰迪電量超滿！雙腳像有裝彈簧　在家跳「草裙舞」動作超標準

養了隻隨叫隨到的狗狗貓　愛撒嬌鑽媽懷裡縮成一球

養了隻隨叫隨到的狗狗貓　愛撒嬌鑽媽懷裡縮成一球

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面