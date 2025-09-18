碧湖公園72隻「10KG大頭鰱屍體」浮上湖面　疑似偷放生

▲碧湖公園撈獲132隻大頭鰱屍體。（圖／翻攝自Facebook／陳宥丞）



實習記者陳安榆／綜合報導

台北市內湖區碧湖公園湖面漂著巨大的「大頭鰱」屍體，公園管理處接獲通報後立即前往捕撈，直到15日下午才逐漸打撈完畢，經統計一共有72隻超過10公斤的大魚，60隻小魚，在此之前該園並未出現過這種魚類。花卉中心主任林育正表示，由於幾乎皆為同一物種死亡，目前正在調閱監視器，不排除人為放生的可能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲超巨大的大頭鰱快和公園處捕撈人員的腿一樣長。（圖／翻攝自Facebook／陳宥丞）



林育正向《ETtoday寵物雲》說明，接獲民眾通報後就開始著手清理的作業，短短兩天內撈捕的數量就達到132隻。過往調查湖內生態時從未看見大頭鰱的蹤跡，再加上有遊客檢舉「看見有人疑似在丟魚」，合理懷疑有人偷偷放生，才會出現這種情況。離奇的一幕使不少民眾感到驚悚，因為魚的體型非常碩大，也讓一票人懷疑「扯到像是假照片」。

▲初步推測為天熱缺氧，不過不排除人為放生的可能。（圖／翻攝自Facebook／陳宥丞）



林育正表示，初步推測魚隻大量死亡的原因是天熱水溫升高、溶氧量不足，不過本次情形幾乎皆為單一魚種，因此也可能並非自然因素。根據《公園管理自治條例》第16條，放生者可處行為人新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰。目前警方及相關單位正在調查公園周邊的監視錄影器，確切原因還需等待釐清。

▲超過10公斤的有72隻，10公斤以下的有60隻。（圖／翻攝自Facebook／陳宥丞）