颱風後墾丁南灣「梅花鹿」游泳險被巨浪滅頂　順利上岸畫面超驚險

實習記者陳安榆／綜合報導

9月22強颱「樺加沙」襲台，上午11時暴風圈接觸恆春半島陸地，狂風驟雨令海面掀起層層巨浪。23日雨勢逐漸減小，不過仍未解除海警。有民眾在墾丁南灣記錄下一隻「梅花鹿」在海中游泳，險些被大浪滅頂的畫面。有人推測牠有可能是遭到攻擊才會下海，所幸牠最後順利成功上岸，目測並無外傷。

▲▼颱風後梅花鹿挑戰巨浪，游泳險被滅頂。（圖／網友@daiii1011提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

墾丁南灣又稱藍灣，位於墾丁國家公園內，擁有細緻柔軟的金色沙灘與清澈海水，是台灣最受歡迎的海灘之一。從9月21日17時30分發布海上陸上颱風警報至今，南灣仍處管制所有水域遊憩活動的狀態，目前浪高超過2米，為三面紅旗警示。由於不能靠近岸邊，遠觀的民眾只能用手機拍攝下這瞬間，同時驚嘆於梅花鹿的泳技，引發不少討論。

▲最後順利上岸。（圖／網友@daiii1011提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



根據過往資料，梅花鹿在遷徙過程當中難免會遇到水域，真的需要渡河時游泳是必要技能。往年也有網友目睹墾丁出現海泳的梅花鹿，這次剛好遇到颱風天，不少人看見驚險瞬間後紛紛捏了一把冷汗，幸好牠已安全游回岸邊。墾丁國家公園管理處提醒民眾，海況尚未穩定，請避免靠近海域，注意自身安全。