宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議

實習記者陳安榆／採訪報導

「台灣六大毒蛇」榜首「雨傘節」，擁有能致人喪命的毒素。網友林先生日前在宜蘭頭城溯溪時，就拍下一隻雨傘節在潛水的畫面。他在臉書社團「野生蛇相」中分享，一直都了解這種蛇水性極佳，倒是頭一回目睹潛水的過程。超近距離加上高畫質的水下畫面，特殊奇景引發熱議。

▲宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議。（圖／網友林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲宜蘭晚間溯溪見雨傘節潛水。（圖／網友林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

林先生一直都有溯溪的習慣，遇見野生動物已經是習以為常的事情。10月4日晚間，正在戶外探險活動的他在水中發現一隻獵食中的雨傘節。沒想到這隻蛇居然游入水中深處，在石縫中覓食，意外奇景讓他忍不住紀錄，上網分享並配文「一直都知道雨傘節會吃魚，也常在河邊，也知道會游泳，就是沒看過牠潛水」，近距離拍攝毒蛇的畫面讓人嘖嘖稱奇，也讓人為林先生捏了一把冷汗。

▲宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議。（圖／網友林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲林先生分享，這是第一次近距離看見雨傘節潛水。（圖／網友林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

雨傘節又稱銀環蛇，過去曾是保育類野生動物，在2019年時被調整為一般類野生動物。根據《陽明山國家公園》資料中顯示，此種蛇類為夜行性動物，以蛙、蜥蜴、魚、鼠類、其他蛇類或蛇卵為食。其會出現的環境極廣，特別喜愛水邊或陰暗潮濕處，提醒民眾若是夜間到這類環境活動時應該要特別注意。

▲宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議。（圖／網友林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲若是在野外遇見野生蛇類，切記保持安全距離，勿隨意觸碰。（圖／網友林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

雨傘節動作緩慢，性情溫馴，不會主動攻擊人。不過若是受到驚嚇而攻擊，釋放出的毒素可能讓人一命嗚呼，牠的平均排毒量為4.6毫克，只需1毫克即可致人於死地，毒腺很小，但毒性強烈。民眾如在進行戶外運動時遇到野生動物，首先須保持冷靜並保持距離，觀察動物狀態後再決定是否要聯繫相關單位，切勿隨意觸碰。

宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議

86歲女外出散步失蹤　「聰明毛孫」路上攔截警察帶路救回阿嬤

宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議

宜蘭晚間溯溪見「雨傘節潛水」捕獵　超近距離畫面！奇景引發熱議

