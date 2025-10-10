手捧「太空艙」埋頭狂吸貓孫　網讚「學起來了」：阿嬤貓癮很重

實習記者陳安榆／採訪報導

沒有人能忍住不吸貓！台北市一位阿嬤擁有很重的「貓癮」，只見畫面中她手捧著貓用的太空艙，埋頭狂吸躺在裡面的賓士貓孫。回頭一看跳台上還有一隻虎斑滿臉問號，認真緊盯的表情超滑稽。網友紛紛大讚「原來這個碗是這樣用的，學起來了」，串文高達68萬次瀏覽，引發熱議。

▲阿嬤和兩隻寶貝金孫的感情超好。



媽媽和《ETtoday寵物雲》分享，影片中太空艙內的賓士貓是「吉娜」，跳台上的虎斑貓是「吉妮」，都只有5個月大。兩隻毛孩的個性非常互補，吉娜有點神經質，好奇心強卻很膽小，不挑食愛吃所有食物；吉妮很溫柔，喜歡陪在人的身邊，超級挑食鬼只愛吃飼料。有時候娜娜吃完自己的會先在旁邊觀察，如果妮妮聞一聞不吃走掉的話，牠才會上前去解決剩飯。

▲▼同胎姊妹感情超好，形影不離。



同胎姊妹的牠們感情非常好，從出生到現在都沒分開過，聽到對方呼喚一定會馬上跑過去，基本上可以說是形影不離。面對家人的摸摸、抱抱都不會掙扎也不會生氣，吉妮甚至還會主動翻肚呼嚕。影片在Threads上發佈後引來不少貓奴共鳴，紛紛曬出同款吸貓大法，目前貼文共獲得5萬次按讚數。

▲姊妹倆都超愛撒嬌。