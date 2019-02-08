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臭臉喵店長變身「監視器」　窩寶座緊盯6員工：誰在摸魚！

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臭臉喵店長窩寶座「緊盯」6員工。（圖／《ETtoday東森寵物雲商店-竹東門市》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喵店長緊盯員工上班，叫人看了背脊都涼了起來！（圖／《ETtoday東森寵物雲商店-竹東門市》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

以為店長離開就可以摸魚了嗎？那可就大錯特錯囉！身為《ETtoday東森寵物雲商店-竹東門市》的店貓「阿比」，除了很會找客人塞乃討摸摸之外，其實牠還有項特殊才能，那就是當「監視器」。每當客人都離開店裡時，牠就會坐回自己位於收銀台旁的寶座，然後露出一臉嚴肅的表情緊盯著員工，模樣超霸氣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

照片中，阿比舒適地窩在睡墊裡頭，不過牠並沒有在睡覺，反而是在監督著店裡的員工；只見牠將身體靠在睡墊上，鋒利的眼神搭配挺挺的雙耳，看起來非常有架式，一臉霸氣的模樣就彷彿是店長在跟員工說，「我正看著呢！誰敢摸魚試試看！」

臭臉喵店長窩寶座「緊盯」6員工。（圖／《ETtoday東森寵物雲商店-竹東門市》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看似臭臉的阿比，其實個性親人又黏人～！（圖／《ETtoday東森寵物雲商店-竹東門市》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

臭臉喵店長窩寶座「緊盯」6員工。（圖／《ETtoday東森寵物雲商店-竹東門市》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿比的寶座就在收銀台旁。（圖／《ETtoday東森寵物雲商店-竹東門市》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

副店長小雨透漏，其實阿比這表情不是在瞪人，只是在發呆神遊罷了！他說，「店裡目前有6位員工，有時候阿比會看我們在做什麼，就什麼動作都沒有，只是一直看著。」個性活潑親人的阿比從來不害羞，若是想要討摸、討抱抱時，牠都會主動走上前去「邀請」對方。

過完年即將要滿10歲的阿比，外表和個性上絲毫感覺不出來已經要步入中年了；完全沒有脾氣的牠性格很沉穩，怎麼跟牠玩都不會生氣。副店長小雨表示，「小孩有時候玩得比較激動，難免會去追阿比，但牠只是會跑去躲而不會反擊，我們也會制止小朋友，一方面怕小朋友危險，另一方面也是擔心阿比嚇到。」

臭臉喵店長窩寶座「緊盯」6員工。（圖／《ETtoday東森寵物雲商店-竹東門市》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嗶嗶嗶！警察先生，這個眼神太犯規啦！！！（圖／《ETtoday東森寵物雲商店-竹東門市》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

臭臉貓見人討摸，舒服發出呼嚕聲。（圖／記者吳鎮良攝）

▲阿比喜歡找人討摸摸、抱抱。（圖／記者吳鎮良攝）

阿比現在在《ETtoday東森寵物雲商店-竹東門市》擔任店貓的角色，吸引喜多民眾的喜愛，甚至會有粉絲專程來找牠玩。每當一有客人踏進店內，牠總是會快步且搖著屁屁走到那個人面前，接著慢慢趴下然後翻肚肚，要求對方摸摸，超塞乃的行為也擄獲了不少原先討厭貓咪的人。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

店貓阿比相關報導：

外表和個性不符！臭臉店貓見人撒嬌討摸　舒服到瘋狂呼嚕

更多阿比相關影音：

關鍵字： 東森寵物雲商店阿比西尼亞貓店貓阿比

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