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奶汪遭親媽啃咬腋下...插管餵食30天救活　3年後長成「巨大麥克風」

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奶汪插管30天救活，3年後長成麥克風。（圖／飼主Kina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲萌萌小時候被親媽咬到傷口化膿，救了30多天才救活。（圖／飼主Kina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

每位毛孩子都是最漂亮的家人！住在新竹的汪星人「萌萌」小時候被自己的媽媽咬，咬到腋下整個化膿，小小的身體卻要承受如此大的痛苦，讓飼主Kina看了實在不捨。經過馬麻細心的照顧後，現在已經3歲的萌萌健康又活潑，而且還總是頂著頭上那顆「巨大麥克風」走來走去呢～（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Kina透露，萌萌的媽媽是比熊犬，爸爸是貴賓犬，當初可能是因為母狗發情，不小心讓牠們交配到。她說，「萌萌是第4胎，那時狗媽媽在生牠之前已經過了一個多小時，所以精神是非常脆弱的，完全沒有力氣可以去找奶喝，牠就被媽媽晾在最邊邊。」

奶汪插管30天救活，3年後長成麥克風。（圖／飼主Kina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲萌萌的媽媽是比熊犬，爸爸是貴賓犬。（圖／飼主Kina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

奶汪插管30天救活，3年後長成麥克風。（圖／飼主Kina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲萌萌第一次看到這世界。（圖／飼主Kina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

一個禮拜過後，Kina突然發現萌萌的腋下有被狗狗咬的痕跡，甚至嚴重到整個化膿，看了醫生後獸醫師也說，必須要每天擠膿，否則會好不了。馬麻那陣子除了天天替愛犬擠膿，還必須幫牠插管餵食，也有在睡墊下方鋪上保暖墊，深怕狗狗會失溫。

Kina回憶，「過了一個多月就比較穩定，當時萌萌的哥哥姐姐都已經看得見了，就只剩牠還看不到，所以醫生有在懷疑，會不會是先天性失明，還好再過一兩個禮拜後，就沒有這個煩惱了。」當時萌萌才出生不到一個月，受了傷完全沒有哭，甚至還笑笑的，個性相當樂天。

奶汪插管30天救活，3年後長成麥克風。（圖／飼主Kina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲萌萌外型可愛個性活潑。（圖／飼主Kina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

現在3歲的萌萌外型可愛，從背影看像極了一支麥克風，而且牠身體也很健康喔！超聽話的萌萌不管玩得多瘋、跑得多遠，只要一聽到馬麻的呼喊，就會迅速地跑到面前乖乖坐下；此外，牠也聽得懂一些指令，例如握手、趴下或是抱抱，愛撒嬌的牠讓人看了都快融化了！

馬麻Kina想藉這機會和《ETtoday寵物雲》的讀者們說，「我覺得不一定要購買品種狗，也可以用領養的方式去找到一隻自己喜歡的狗，牠們其實就是陪伴在我們的人生，牠也是我們的家人，既然認養就可以找到這麼乖這麼可愛的狗，那為什麼不去試著找找看呢？只要有心，你們也可以找到的。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

奶汪插管30天救活，3年後長成麥克風。（圖／飼主Kina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲萌萌的招牌髮型，像極了一支麥克風。（圖／飼主Kina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

更多精采影音：

關鍵字： 貴賓犬比熊犬狗狗汪星人奶汪麥克風救援

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