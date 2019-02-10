ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

萌貓「戴花花頭套」搖擺跳舞！左邊臭臉胖子是...沒電了？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲萌貓「戴花花頭套」搖擺跳舞！右邊臭臉胖子是...沒電了？（圖／粉專《胖布丁的點點滴滴》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲買到一隻沒電的小花花...（圖／粉專《胖布丁的點點滴滴》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／綜合報導

喂～隔壁那隻是...沒電了嗎？！粉專《胖布丁的點點滴滴》時常分享橘貓「布丁」跟白貓「牛奶」的影片，兩隻喵星人在寵物界有小名氣，常常做出諸多搞笑事情，這天牠們帶著可愛小花頭套，在鏡頭前賣萌演出！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

媽媽在前面拿著逗貓棒，忙錄地左揮揮、右揮揮。萌萌的牛奶相當配合，跟著音樂一起左右搖擺，頭頭晃來晃去。只見隔壁的胖胖布丁，竟然一臉大叔厭世樣，「眼神死」地忽略前方，完全不甩媽媽口令，讓媽媽好氣又好笑。

▲萌貓「戴花花頭套」搖擺跳舞！右邊臭臉胖子是...沒電了？（圖／粉專《胖布丁的點點滴滴》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

面對布丁的不配合，媽媽笑說，「當下真的很想笑欸！不過牠常常這樣，只有看到肉泥才會有反應！」短片是2016年所錄製，近期又在網路上傳閱開來，至今吸引60萬次的觀看記錄。網友紛紛在底下留言，「哈哈哈哈好可愛」、「布丁真的很懶欸」、「也太可愛了吧」。

其實布丁有時候是挺配合的，任媽媽擺布。媽媽笑說，「兒子配合度很高，女兒牛奶就沒這麼配合了，要看牠心情。可能是每天常互動、每天陪伴牠們，把牠們當作家人而不是寵物！所以布丁覺得自己是人，長的也越來越像人。」；由於布丁身體肉肉的，眼睛又特別小，被許多人說像香港藝人「鄭則士」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲萌貓「戴花花頭套」搖擺跳舞！右邊臭臉胖子是...沒電了？（圖／粉專《胖布丁的點點滴滴》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲牛奶跟布丁是夫妻～

▲萌貓「戴花花頭套」搖擺跳舞！右邊臭臉胖子是...沒電了？（圖／粉專《胖布丁的點點滴滴》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲布丁有著肥肥大肚腩，個性非常溫和安靜。

更多精彩影片：

關鍵字： 胖布丁小花套頭跳舞胖布丁的點點滴滴牛奶

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

阿金不吃藥！媽甜喊笑一個　秒塞入瞬間垮臉：被陰惹

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

警衛電棒打死懷孕母狗棄垃圾桶　學生心碎大哭：牠從沒..

狗狗貼心護主遭警「3m近距爆頭」　倒地後還搖尾努力..

修車廠長大的鸚鵡！模仿「異音」口技超神　最後一句讓..

熱情柴「唉唉撒嬌」迎接回家　殺豬聲害爸被檢舉「半夜..

這家人以為養了迷你豬…等暴肥成豬才知道迷你並不存在..

「我家養了一頭牛」真實版　老爸在農場傳這張照片：我..

攤販前拜託拜託！抹布狗「合掌跪坐」乞食　悲傷背影逼..

收容所絕望等死！老病狗聖誕節奇蹟被領養　到新家眼神..

收容所絕望等死！老病狗聖誕節奇蹟被領養　到新家眼神..

歡樂背後…聖誕馴鹿被狠踹、餓到骨頭凸出　壓力大狂掉..

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：..

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

魚塭傳哀號！志工挖1.5公尺地洞　趴地半身鑽入拉出..

3道具讓貓咪廢毛→貓毛氈　戳戳揉揉變身奴才專屬耳環

姐姐手插鸚鵡「嘎姿窩」去寒　抹茶變身最天然、恆溫暖..

頭過身就過！解析貓鬍鬚5種功能　網點名阿瑪：這項牠..

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩..

爸爸顧上網沒給點心　柴按鈴討債：別逼我用刑！

玄鳳站餅乾盒熱情跳踢踏舞　表演不忘繞場一圈照顧粉絲

陌生人偷門口包裹遭顧家狗狂追　主人開箱笑歪：小偷看..

吉娃娃佔領大床爽睡　牛頭梗「默默窩小墊子」超貼心

萌貓「戴花花頭套」搖擺跳舞！左邊臭臉胖子是...沒..

聖上瞄準球球　腳蹬牆壁當「噴射火箭」…滑1.4M順..

懶喵側躺咕溜「流下樓梯」　網狂重播研究：貓是液體得..

正妹養雞當寵物…愛到把牠紋上身、海邊共浴日光　網讚..

小白狗「睡一覺變柯基」！　主人看「咖啡色屁屁」傻眼..

創意慶祝情人節　動物園募集「前任的名字」為最毒蛇命..

團團「射後不理」爽獨居　圓圓成「單親媽」顧圓仔

桌前吃飯…自動長出「腋下靈」無辜大眼求聞香：我也要

陌生人偷門口包裹遭顧家狗狂追　主人開箱笑歪：小偷看..

佛系海豹「閉眼升天！」　網盯5秒笑爆：被耽誤的諧星

搭貢多拉船、朝聖世界最美咖啡館！威尼斯一日遊必去景..

「你已經很棒了」　信心喊話養成孩子玻璃心？！

港版瑤瑤掀上衣…滿身紅疹網嚇傻！　生子4個月親吐「..

小王傳訊人妻「比較緊、求我進去」搞曖昧　夫看見崩潰

不怕被孤立！華為靠內需就夠了　供應鏈豬年開工搶錢

謝政鵬首闖ATP決賽　屈居亞軍排名再寫台灣歷史

捨棄針筒改用「蚊子採血」驗愛滋　台高中生奪美基因工..

「吸貓」是什麼？　一次搞懂貓奴必備十大「專業用語」

寵物動物熱門新聞

困1.5公尺地洞哀號　動保救5..

美白貓路遇前男友氣到低吼哈氣

偷吃蛋糕狂嘔！　獵犬肝衰竭身亡

浪喵躲護欄餓昏　被收編後…抱腿..

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世

4隻異形入侵廚房！細長尾巴「狂..

忠犬遇匪護主　利刃插頭奇蹟存活

柴正坐拍帥照　黃金尾巴狂搧11..

不想上學　校犬貼心舉動讓她轉念

拍友人餵狗喝酒　白紀亞挨轟怒回

鬆獅散步回家自動就定位等擦腳腳

羊眼神死排隊打針　笑爆18萬網..

捕到野生巨龍蝦！船長秒丟回海裡

貓咪凍僵大哭　牠拖回狗屋幫取暖

讀者迴響

熱門新聞

困1.5公尺地洞哀號　動保救5..

美白貓路遇前男友氣到低吼哈氣

偷吃蛋糕狂嘔！　獵犬肝衰竭身亡

浪喵躲護欄餓昏　被收編後…抱腿..

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世

4隻異形入侵廚房！細長尾巴「狂..

忠犬遇匪護主　利刃插頭奇蹟存活

柴正坐拍帥照　黃金尾巴狂搧11..

不想上學　校犬貼心舉動讓她轉念

拍友人餵狗喝酒　白紀亞挨轟怒回

鬆獅散步回家自動就定位等擦腳腳

羊眼神死排隊打針　笑爆18萬網..

捕到野生巨龍蝦！船長秒丟回海裡

貓咪凍僵大哭　牠拖回狗屋幫取暖

薩摩耶「搶趴櫃台點餐」4汪互擠

最新影片

更多

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：94要擠你們中間！

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

魚塭傳哀號！志工挖1.5公尺地洞　趴地半身鑽入拉出5脫水幼犬

3道具讓貓咪廢毛→貓毛氈　戳戳揉揉變身奴才專屬耳環

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面