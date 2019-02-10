萌貓「戴花花頭套」搖擺跳舞！左邊臭臉胖子是...沒電了？

▲買到一隻沒電的小花花...（圖／粉專《胖布丁的點點滴滴》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／綜合報導

喂～隔壁那隻是...沒電了嗎？！粉專《胖布丁的點點滴滴》時常分享橘貓「布丁」跟白貓「牛奶」的影片，兩隻喵星人在寵物界有小名氣，常常做出諸多搞笑事情，這天牠們帶著可愛小花頭套，在鏡頭前賣萌演出！

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媽媽在前面拿著逗貓棒，忙錄地左揮揮、右揮揮。萌萌的牛奶相當配合，跟著音樂一起左右搖擺，頭頭晃來晃去。只見隔壁的胖胖布丁，竟然一臉大叔厭世樣，「眼神死」地忽略前方，完全不甩媽媽口令，讓媽媽好氣又好笑。

面對布丁的不配合，媽媽笑說，「當下真的很想笑欸！不過牠常常這樣，只有看到肉泥才會有反應！」短片是2016年所錄製，近期又在網路上傳閱開來，至今吸引60萬次的觀看記錄。網友紛紛在底下留言，「哈哈哈哈好可愛」、「布丁真的很懶欸」、「也太可愛了吧」。

其實布丁有時候是挺配合的，任媽媽擺布。媽媽笑說，「兒子配合度很高，女兒牛奶就沒這麼配合了，要看牠心情。可能是每天常互動、每天陪伴牠們，把牠們當作家人而不是寵物！所以布丁覺得自己是人，長的也越來越像人。」；由於布丁身體肉肉的，眼睛又特別小，被許多人說像香港藝人「鄭則士」。

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▲牛奶跟布丁是夫妻～

▲布丁有著肥肥大肚腩，個性非常溫和安靜。



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