等半天沒人開！臭臉紅貴賓「用力敲門」：哈囉～我要進去睡覺

▲娜米：哈囉～我要進去睡覺，請開門！（圖／粉專《娜米的生活紀錄》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者林韋辰／採訪報導

這聲音超像人類在敲啊！住在嘉義市的飼主夢夢一直很納悶，家裡的4歲紅貴賓到底是怎麼敲門，怎麼可以節奏、力道抓得恰到好處，彷彿真的有人在敲！多年來的埋伏下，終於錄到娜米的敲門姿態，直呼「太可愛了！」

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當時到了晚上睡覺時間，娜米準備走進爸爸房間睡，殊不知粗心的爸比竟然把房門關起來，害得牠得站外面吹風。只見穿著睡衣的娜米，一臉臭臭地站在門口許久，發現「怎麼還不開」，開始不耐煩地舉小腳掌，快速「叩叩」兩下，最後再補敲一下，敲完之後用臭臉看一旁錄影的姐姐。

▲娜米之前被關在門外的照片。



姐姐笑說，「因為我們平常都是被牠撞門的那位，這次剛好有機會錄到！沒想到牠這麼像人一樣在敲，而且那個臉很哀怨、很好笑！」同時也提到，娜米是隻黏人精，24小時都要有人陪，晚上睡覺一定找個伴。「牠平常跟我睡，除非我不在，那天是因為我還在看電視，但是牠想睡了，就去房間找爸爸。」

▲一隻脾氣很拗的小公主。



可愛的娜米帶給家裡很多歡樂，不過萌萌的外表下，卻有一身拗脾氣。姐姐說，「牠雖然黏人，但是脾氣很差！想讓人家摸才給摸，不能摸的時候摸，牠會超生氣。」；完全就是一隻把自己當「公主」的紅貴賓，全家人拿牠沒轍。

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▲娜米24小時都要有人陪。

：哈囉 我要進去睡覺 請開門 每次都是被撞門的那個 終於看到娜米怎麼敲門的了 由娜米的生活紀錄發佈於 2018年12月19日 星期三

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