被問家中排行榜！韓冰甜笑「有加牠嗎？」　結果出爐...好一條狗啊

▲韓國瑜在家中地位排行榜如何呢？！（圖／左圖記者范綱儀攝，右圖翻攝自蔣萬安臉書）



寵物小組／綜合報導

荒謬大師沈玉琳又與韓國瑜合體啦！節目這次找來韓冰當客串嘉賓，進行「父女默契大考驗」。其中韓冰被問到「家庭排行榜」，立刻甜笑問「有加狗嗎？」，結果答案一出爐...全場人笑翻，韓國瑜尷尬笑說「好一條狗啊～」。

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「她把狗算進去了！」韓國瑜一看到韓冰答案立刻噗滋一笑。原先認為自己是好歹排行第五，沒想到韓冰不這麼想，因為前面卡著心中的愛犬「兩百塊」，第六名才是爸爸。而雙方心中的第一名到第四名都一樣，分別是淑芬姐、COCO（韓冰）、妹妹和弟弟。

韓國瑜嘲弄沈玉琳，笑說自己剛剛幫他掛帶子的時候，其實心裡想到的是...「就是想到我們家的那隻狗！」當場逗得所有人哈哈哈大笑，沈玉琳則崩潰吶喊「王小堅～快點帶我去跳愛河！」

準高雄市長韓國瑜講話直白果斷，成為全台關注焦點，其愛女韓冰也跟著人氣飆升，瞬間擁獲一大票粉絲。整個節目中效果不斷，沈玉琳也調侃韓國瑜是「全民岳父」，不時逗弄韓冰外，還搞笑呼喊韓國瑜「岳父～」。

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