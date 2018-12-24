一張圖秒懂4階級！小熊女王躺床爽睡　見「寶位被搶」超傻眼

▲清楚明瞭的家中地位XD。（圖／網友Chia Chen授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

一張圖秒懂階級之分！新竹市的飼主Chia Chen日前在臉書分享一張照片並註解，「平民和奴隸尋找翻身的機會⋯。」只見歐告「小熊」舒服地躺在床上，米白色「胖丁」睡在飛行床上，另外2隻小狗則是一個躺在寵物床上，一個在地板上呼呼大睡，麻麻看了笑說，「完全呈現牠們在家中的位分。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲胖丁和隔壁其他三位的表情成反差萌啊！

Chia Chen受訪時表示，「小熊在家就像女王一樣，從來不睡地板，無時無刻都要黏在人身上塞奶，好在其他汪汪不會跟牠吃醋爭寵。」不過為了鞏固女王的地位，晚上只有小熊可以睡床上，哥哥弟弟必須睡自己的床墊，好在牠們都很認命，會乖乖睡在地板上。有趣的是，有次小熊下床喝水，沒想到大膽的哥哥跑過來篡位，還賴皮不起來，讓小熊滿臉問號地看著，彷彿像是說，「我的寶位也敢搶！」

▲汪：你怎麼可以搶走屬於我的位子呢！

哥哥弟弟是Chia Chen目前中途送養的毛孩，在無微不至的照顧下，兄弟倆都頭好壯壯，親人的牠們也做好準備，等待有緣人將他們收編。麻麻表示，「我會把中途毛孩都當自己寶貝疼愛，但不表示有能力可以收養，真心希望大家可以給兄弟倆一個家，讓自己有能力再去中途救援其他等家的毛孩。」

▲如果想領養哥哥弟弟的朋友，可以私訊網友「Chia Chen」或粉絲專頁「小熊&胖丁」詢問喔！

▲這麼溫暖的笑容，還不趕緊收編回家～

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤吧：https://goo.gl/MyKwZB）

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」，不少網友被畫面給笑翻，紛紛表示，「階級分的很清楚...」、「我被奴隸笑屎了」、「奴隸只有頭可以碰到棉被而已哈哈」、「至少奴隸跟平民還有衣服可以穿」、「 第一次看到階級之分，覺得好笑好可愛！」、「階級分的好清楚，奴隸也太認命了」、「怎麼女王跟貴族反而沒衣服穿哈」。

▲希望有聖誕奇蹟降臨在兄弟倆身上。

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