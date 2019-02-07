母湯亂餵！毛孩N種禁忌年菜　「過肥肉肉」嚴重將引發胰臟炎

▲貓狗千萬不能吃巧克力。（圖／達志／示意圖）

寵物小組／綜合報導

過年開心吃團圓飯，親朋好友看毛孩可愛，可能忍不住就要「幫牠加菜」。不過，年菜當中許多美食對毛孩而言其實是「禁忌食品」，包括骨頭、過肥肉品、高糖高油高鹽的食物，以及咖啡、巧克力、酒精等等，一但吃下肚輕則身體不適，嚴重甚至會危及性命，毛爸媽們可千萬要把關。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

根據台北市動保處整理的資料，以下4類食物就是毛孩的「禁忌食品」：

1.咖啡、茶、巧克力

咖啡、茶和巧克力皆含咖啡因，巧克力含可可鹼（theobromine），咖啡因、可可鹼具有相似的生物作用，症狀為心跳與呼吸變快、嘔出褐色物、癲癇，嚴重可導致心衰竭死亡。

2.葡萄（乾）、帶核桃李

犬貓對葡萄毒性的反應有個體差異，可能引發急性腎衰竭，出現寡尿、嘔吐等症狀，嚴重時會造成近端腎小管上皮壞死，甚至死亡。桃李的果核則會造成毛孩胃腸道阻塞甚至窒息，且果核內含的氰化物會妨礙細胞利用氧氣，造成呼吸困難、心搏過速等中毒症狀。

▲亂餵毛孩的結果可能就是送急診。（圖／達志／示意圖）

3.糖果蛋糕餅乾、酒類

許多糖果蛋糕餅乾以人工代糖（Xylitol）提升甜度，然而代糖會使狗狗血中胰島素濃度大量上升，導致顯著的低血糖（常出現於食入代糖後0.5～18小時內），造成痙攣、昏迷。此外，犬貓代謝酒精的能力極差，症狀會在30～60分後出現。除了刺激胃腸道外，肝臟代謝酒精後的酸性產物累積造成代謝性酸中毒，出現肌肉顫抖、低血糖、低體溫等症狀，嚴重將因呼吸抑制致死。

4.帶骨、過肥肉品

雞骨頭細小易碎且邊緣銳利，而魚刺其實非常尖銳，兩者常卡在喉嚨、造成胃腸道穿刺傷出血潰瘍，或是形成慢性消化道阻塞。毛孩若是將雞骨頭吞下肚，容易出現厭食、嘔吐等症狀，嚴重者須緊急開刀取出。過肥過油的肉品則易引發犬貓胃腸不適，造成上吐下瀉甚至容易引發致命的胰臟炎。

▲尖銳的雞骨、魚刺可能刺穿毛孩的腸胃。（圖／達志／示意圖）

狗狗吃骨頭的危險性包括以下10點：

1. 牙齒斷裂

2. 口腔內或舌頭受傷

3. 骨頭掉進狗狗的下顎

4. 骨頭卡住食道

5. 骨頭卡在氣管

6. 骨頭太大穿過胃卡在肚子裡

7. 骨頭卡在腸子

8. 造成便秘或硬便

9. 刮到大腸或直腸

10. 因細菌感染造成腹膜炎

除了禁忌食品外，過年太開心容易大吃大喝，不只人要節制口慾，毛孩也要當心肥胖問題上身！事實上，寵物跟人一樣，過胖對牠們的身體而言也是一種負擔，容易帶來糖尿病、關節炎、胰臟炎等問題。飼主應多加注意毛孩的飲食，控制熱量攝取、適當運動，避免「肥胖症」找上門。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

研究發現，超重的毛孩平均壽命比正常體重的毛孩還要少2年。那麼，究竟怎樣叫做「過胖」呢？按照國際標準，超過正常體重範圍的10%-15%就是肥胖，簡易的體態判別方式則是「用手摸」，若無法摸到肋骨就代表寵物的脂肪太多，摸得到則是標準，但要注意，若光用眼睛就看得到肋骨，那就是過瘦了。

▲過年期間除了吃吃喝喝，記得也要帶毛孩出門走走。（圖／達志／示意圖）