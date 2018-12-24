宅柴懶得出門「妙裝拐到腳」　聽關鍵字秒復活：我來了..

▲汪在江湖混，不會點演技怎麼行！（影／網友王秀如授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

這精湛的演技我給100分！柴犬KIKI是隻標準阿宅，為了不出門總愛想些小把戲，這次竟當場上演悲情戲碼，坐在地板上用手支撐往前行動，不過一聽到「吃飯飯」馬上健步如飛，完全忘記上一秒還在裝跛腳，讓麻麻哭笑不得，「你也差太多了吧！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲超傳神的演技。

馬麻王秀如說，假鬼假怪的KIKI每次都會想招數，好讓自己不用出門散步，之前只會耍賴鬧脾氣，沒想到這次厲害到演起戲來。影片中可見，KIKI聽到要出門尿尿後，先是走路一拐一拐地來博取同情，眼看麻麻沒有反應，就開始模仿阿吉仔，坐在地版上晃動著下盤，還用哀怨的神情望向遠方，彷彿在說「我好可憐。」好玩的是，當麻麻一喊「吃飯飯」，牠馬上整隻彈起來，嗨到跳來跳去的。關於KIKI走路一跛一跛的，王秀如補充，「愛犬的後腳在撿到牠時就受傷了，雖然骨頭有接回去，但疑似傷到髖關節，所以走路才會一拐一拐的。」

▲本汪還是有可愛的一面！

事實上，KIKI是一隻膽小的狗狗，只要身旁有東西突然出現，就會嚇得半死。不過，還是小屁孩的牠總愛找家中的汪姐姐Copy吵架，吵到後面都會翻臉動手打人，但又礙於自己體型小，很快就被對方一個腳掌給「鎮壓」，所以家中的汪汪都不喜歡找KIKI玩，讓麻麻忍不住笑說，「活該，誰叫你那麼白目。」

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▲汪：別被我陽光般的笑容迷倒。

KIKI演戲的影片上傳到臉書社團「柴犬司令部」後，許多網友在底下留言笑說，「哈哈哈金馬獎報名沒」、「電視看太多了」、「這個科班出生的....」、「不去演八點檔 可惜了」、「最佳演員獎：KIKI」、「這孩子有前途」、「這是上兵10級的」、「絕技耶！！好萌。」

▲家中領養的8隻汪汪。

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