少女喵天冷當奴才暖暖包　「療癒打呼聲」網融化：好幸福❤

▲少女喵「南瓜」窩在外套裡呼呼大睡。（圖／飼主Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者吳鎮良／採訪報導

天氣變冷了，沒有暖暖包還真是難受。奴才Yang這天好大膽子，居然把主子「南瓜」抓來藏進自己的外套裡當「暖暖喵」！只見南瓜在外套裡睡得超熟，甚至還睡到發出呼嚕嚕的聲音，超療癒的打呼聲讓2千多名網友聽了一秒融化，更有人直呼「好幸福～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Yang18日在貓咪寵物社團PO出一段將近40秒的影片並註解，「很舒服，打呼很大聲！（我是小女生哦）」畫面中可以看到，喵星人南瓜從媽咪的外套裡露出一顆頭，溫暖又舒服得呼呼大睡；只見牠雙眼緊閉、嘴巴微微張開，模樣看起來很有氣質，但是如果打開聲音，就可以清楚地聽到牠那跟外表不大相符的打呼聲。

▲當南瓜醒來時，按一下鼻頭又繼續睡了。（圖／飼主Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



調皮的飼主在愛喵睡覺的過程中，不時地輕拉貓咪的鬍鬚；後來她看到南瓜睜開眼，又用手指輕壓喵喵粉紅色的鼻子，但這一切喵星人都沒有生氣，甚至再度呼呼大睡。媽咪說，「最近天氣很冷，我就把牠藏在我外套裡當暖暖貓，發現牠睡得很安穩還在打呼，所以就錄下來了。」

目前8個月大的南瓜是隻白底虎斑的米克斯喵喵，平常睡覺時就像影片中那樣，打呼聲也一直那麼「霸氣」；個性溫和的牠超黏人，不論誰抱都可以，而且抱了還會秒睡呢！媽咪表示，「南瓜很貪吃，每次吃飯都跑第一個！大部分的時候是人人好，不過受傷的時候摸到牠的傷口會生氣～」

▲▼南瓜個性好、愛睡覺，而且很貪吃。（圖／飼主Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



南瓜睡到打呼的影片分享在網路上後，吸引2千多名網友按讚、分享，許多貓奴們聽完可愛的打呼聲紛紛留言說，「好可愛哦」、「療癒的呼嚕聲」、「很溫暖」、「我要融化了」、「好幸福的女鵝喔！」、「還流口水」、「感覺鼻子快吹出泡泡了」。

另外，也有人分享自家愛貓睡覺的經驗，「以前我女兒不只打呼 還會說夢話加留口水」、「好好喔！我家完全不打呼，小時候我問她為何不像一般貓會打呼，她禮貌性呼兩聲交代一下」。看到網友們熱情的回覆，Yang也想藉這機會和大家宣導，「領養代替購買，米克斯也有春天哈哈哈！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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