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喵皇自製「玄關沙灘」玩超嗨　聽媽出聲秒逃：給你收拾

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▲喵喵自製沙灘玩超嗨。（圖／網友Roy Huang授權提供）

▲喵：是貓砂袋自爆啦！（圖／網友Roy Huang授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

人家只是想圓個沙灘網美夢啦！新北淡水這隻調皮喵星人「黃林果」這天趁家人不注意時，偷偷把放在玄關的貓砂袋咬破，製成了一地「貓造沙灘」，還在上面來回翻滾玩得超嗨，沒想到這時馬麻卻突然出現，在牠背後帶著殺氣「嘖」了一聲，結果肇事的黃林果竟立馬逃跑，留了滿地殘骸給媽咪收拾。

把拔Roy Huang在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」PO出影片表示，「女鵝玩得很爽吼，你麻麻在後面很火！！」這已經是黃林果第5次咬破貓砂袋，只要主人一不小心沒把貓砂藏得隱密，就會被毛孩挖出來製成沙灘，獨自在貓砂上享受貓生，但只要這時馬麻出現了，牠就會像影片一樣馬上逃跑，因為全世界牠最害怕的就是「媽媽」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲喵喵自製沙灘玩超嗨。（圖／網友Roy Huang授權提供）

▲哪個飼主看到這幕不會爆氣？

▲喵喵自製沙灘玩超嗨。（圖／網友Roy Huang授權提供）

▲「馬麻別森氣氣啦～抓住夏天的尾巴嘛～」

爸爸無奈嘆道，家裡一共有5隻貓，黃林果是最小的，牠奶貓時期很乖，但長大後就走偏了，會欺負哥哥姐姐，只要其他喵喵經過，牠就硬要伸手打個兩下才滿足；目前1歲半的牠對什麼事情都很好奇，最喜歡在貓砂裡打滾，就算有排泄物也在所不惜，此外還很愛打爛家裡的植物，搗蛋被抓包後會遭到家人打屁股處罰，但牠也總是沒在怕，繼續當破壞王。

影片上傳至臉書後，許多喵友看了紛紛笑歪表示，「抓住夏天的尾巴」、「心裡有海的孩子」、「墾丁沙灘出現了」、「沙畫藝術」、「我看到一個在沙坑玩沙的孩紙」、「換成是我早崩潰」、「明明很火卻還是拿出手機錄影的馬麻」、「不用出門就可以享受沙灘派對了」、「麻麻先去磨刀齁你乖乖在這再玩一下哦」、「被發現了...快逃！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲喵喵自製沙灘玩超嗨。（圖／網友Roy Huang授權提供）

▲黃林果小時候非常乖巧，長大卻走偏了。

▲喵喵自製沙灘玩超嗨。（圖／網友Roy Huang授權提供）

▲黃林果：你才走偏！你全家都走偏！

▼影片為網友Roy Huang授權提供

▼更多精采影音

關鍵字： 貓咪喵喵沙灘玄關貓砂

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