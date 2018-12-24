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睡了叫不醒！哈寶寶車內進入「深層冬眠」　前倒180度沒反應

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二哈進入冬眠！前倒180度沒反應。（圖／翻攝自抖音APP用戶「64571413」）

▲可愛的哈士奇寶寶在馬麻的腿上睡覺，但怎麼叫都叫不醒。（圖／翻攝自抖音APP用戶「64571413」）

寵物小組／綜合報導

冬天實在很適合睡覺，常常窩進被子就不想出來了～抖音APP用戶「64571413」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻可愛的哈士奇寶寶，這天在馬麻的大腿上進入「深層冬眠」，不管車內多麼晃動，甚至被主人前後搖了快180度，牠依然緊閉著眼睡覺，模樣笑翻許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

俞姓網友18日在臉書社團《爆笑公社》轉貼這段視頻，並模仿小狗狗的語氣表示，「睏死了不要吵我」。畫面中可以看到，哈士奇寶寶身穿保暖衣物，閉著雙眼坐在馬麻的腿上睡覺；只見馬麻想試圖叫醒愛犬，但卻怎樣都沒反應，即使讓狗狗像不倒翁一樣搖啊搖，牠依舊睡得香甜。

二哈進入冬眠！前倒180度沒反應。（圖／翻攝自抖音APP用戶「64571413」）

▲不論馬麻怎麼搖，哈寶寶就是起不來，讓網友以為是玩偶。（圖／翻攝自抖音APP用戶「64571413」）

這段可愛又好笑的影片在短時間內就獲得2千多個按讚數，網友們看完紛紛笑說，「哈哈哈太可愛了吧」、「是有多累XDD」、「喜歡這種睡了吵不醒的狗」、「鄉民們喊起來！讓牠睡！讓牠睡！」、「不要騙我，這一定是玩偶」、「睡神」、「這是玩具吧！怎麼睡成這個樣子」；也有飼養哈士奇的飼主感慨的表示，「小時候很可愛......長大後就知道頭痛了，二哈的智商」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

 

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關鍵字： 哈士奇抖音冬眠睡覺狗狗

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