影／浪喵外帶整盤肉肉「精華部分全掉原地」　網友笑翻：回去會哭

寵物小組／綜合報導

這下糗大了！這隻疑似是浪浪的喵星人看到善心人士在路邊放了一整盤肉肉，立馬興奮上前「整盤外帶」，只見牠躡手躡腳地走到肉肉前方，以迅雷不及掩耳的速度把整盤肉帶走，沒想到食物卻掉了滿地，最後只叼走了個空盤子還渾然不知，讓網友全笑噴。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲欸～你的肉肉掉了...（圖／翻攝自「爆笑公社」，下同）

倪姓網友於臉書公開社團「爆笑公社」PO出這段影片並笑道，「傻孩子。」畫面中，飢餓的黑白喵一看到食物眼睛都亮了，朝著目標快步走去，但牠堅持要把整盤肉肉帶回基地享用，不料叼起盤子的同時，上頭美味的肉肉全滑落原地；最後，只見喵喵高興地叼著空盤離去，殊不知回家還是得餓肚子。

影片上傳至臉書後，許多網友看了全都笑倒表示，「肉肉掉了啦」、「回去後：肉咧？怎麼不見了？」、「回來啊...」、「太好笑了哈哈哈哈」、「哈哈哈笨貓欸」、「原來牠只是要盤子」、「只要盤子不要肉」、「媽媽叫我去生個盤子出來」、「來，這盤子給你吃」、「回去會哭」、「原來有收集盤子的癖好...」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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