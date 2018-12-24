媽狂叫名字不回　狐狸犬聽到「里長」秒轉頭：幹嘛～

▲狐狸犬聽到「里長」秒轉頭。（圖／網友Nikky Hsaio授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

本汪從今天開始改名叫里長了！新北板橋這隻傲嬌的狐狸犬「嘟嘟」，每當主人呼喚自己的名字都會「假裝沒聽到」，直到馬麻使出大絕喊了一聲「里長」，嘟嘟就會立馬轉頭看看發生什麼事，好像以為自己真的是里長一樣，讓家人無奈又好笑表示，「好啦下一屆讓你當！」

馬麻Nikky Hsaio表示，嘟嘟是個非常愛管閒事的汪星人，只要身邊一有什麼動靜，牠就堅持要親自到場關切，不僅郵差送信或是樓下有人開門，牠都會在第一時間出現，甚至連烤箱裡有麵包牠也得親眼看一下，再雀躍地踏踏到家人面前撥手，以此告知爸媽麵包好了，超雞婆的個性總讓人樂開懷。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲汪：找我嗎？里長今天休息喔。

▲下屆里長候選人請唯一支持1號嘟嘟。

因此家人總是開玩笑叫嘟嘟里長，身邊大大小小的事牠都要親自參一咖才行。媽媽也發現，近幾次只要叫嘟嘟「里長」，牠都會回應，反而是叫牠名字會被忽視。影片中，媽媽狂叫了10幾次嘟嘟，卻都遭冷眼看待，就連裝可憐哭泣也沒用，一定得叫牠一聲里長才願意回頭，讓馬麻超無奈，「你什麼時候自己改名叫里長了？」

除此之外，牠還是個非常愛狗和女人的活潑小色汪，在外面見到狗狗的話，不論公母牠都會非常開心，但是只要一遇上人類，牠就會變得像「蠟筆小新」一樣，對方必須要是女生牠才肯輕易靠近，否則就是對著男生汪汪叫，一點也不給人家面子，但是在家裡的話，爸媽的地位則是以「食物」取勝，哪邊有吃的就會得到嘟嘟的愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲嘟嘟：偶這麼口愛，你們捨得不投偶嗎？

▲愛管閒事又好女色的嘟嘟非常無厘頭，是家人的開心果。

▼影片為網友Nikky Hsaio授權提供

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