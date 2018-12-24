誤開自拍模式...萌金肉臉鬆皮盯螢幕　自信喬角度：偶真帥～

▲阿金對鏡頭喬角度自拍，還超可愛的吐出舌頭。（圖／翻攝自Instagram用戶「thegoldenboyremi」）



寵物小組／綜合報導

自拍時除了要用濾鏡之外，角度也是很重要的～Instagram用戶「thegoldenboyremi」有段可愛的影片在網路上瘋傳，內容是黃金獵犬萊恩（Ryan）這天不小心按到主人手機的自拍模式，結果就在鏡頭前看了自己許久，網友看到牠肉肉臉搭配垂垂的臉皮，紛紛直呼「這個意外超可愛～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主PO出這段影片並打趣註解，「哇～我今天看起來真帥」。畫面中，萊恩似乎是不小心按到馬麻手機裡的相機，結果肥肥的嘴邊肉就這樣入鏡了！過程中可以看到，牠因為低頭看著鏡頭，雙眼都擠成一條線了，另外牠也不時吐出舌頭，甚至還會自己喬角度，自信的模樣笑翻粉絲們！

在 Instagram 查看這則貼文 Remi Ryan （@thegoldenboyremi）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 13 日 上午 8:37 張貼

▲萊恩平常的帥樣。（圖／取自Instagram用戶「thegoldenboyremi」）

影片最近被IG寵物專頁「puppydairy」轉貼分享，不到一周的時間就突破26萬次的觀看次數，許多人看完都紛紛留言說，「第一時間還無法認出來這是阿金XDD」、「哈哈哈這張臉太好笑了」、「怎麼臉上可以有那麼多肥肉啦」、「專業的！還給我喬角度」、「微笑加吐舌，金金怎麼這麼Q」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

在 Instagram 查看這則貼文 Remi Ryan （@thegoldenboyremi）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 12 日 上午 9:27 張貼

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