太久沒放風！貴賓搭車「瘋狂碎碎念」　哥笑：還有要說的嗎？

▲家人載著娜米去逛牛墟。（圖／粉專《娜米的生活紀錄》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／採訪報導

紅貴賓很聰明，撒嬌功夫一極棒，內心根本就是人類小孩啊！住在嘉義市的4歲紅貴賓「娜米」，嫌家人太久沒帶牠出去玩，這天好不容易搭上哥哥的車，結果一上車瘋狂凹嗚凹嗚，不停碎碎念，弄得一旁家人覺得好好笑，並將牠愛說話的表現錄下來。

▲娜米抱怨完後安靜看風景。



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影片中，繫上狗鍊的娜米坐在副駕駛座，眼睛直直盯著哥哥開始講話。只見牠的小嘴巴一直碎唸，發出好可憐卻又好可愛的聲音。被唸的哥哥則尷尬笑說，「好啦好啦～還有要說的嗎？還要說嗎？」將滿肚子怨氣抱怨完後的娜米，默默轉向前方安靜看風景。

姐姐笑說，「想說帶妳出來玩了，又沒有欺負妳，一直跟哥哥在抱怨什麼？ 問牠還有沒有要講，還發出很像在思考的嗯....然後就不講了，很好笑XD。」

▲娜米上車通常是睡覺，或是趴窗看風景，一般是不太會碎碎念。



姐姐也提到，前一陣子出門沒帶上牠，這次好不容易帶上。娜米平常在車上都是在睡覺，不然就是趴窗戶吹風，不像這次竟然嘰哩呱啦講這麼多話；同時姐姐將逗趣短片上傳至娜米的粉專《娜米的生活記錄》，分享給喜歡狗狗的網友觀看。

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有一陣子出門都沒有帶娜米一起去 某天想說要去逛牛墟就帶她出門 結果不知道是不是之前沒帶她去玩 一上車就開始跟哥哥講話 娜米可能在說 終於想到要帶我出門了嗎 由娜米的生活紀錄發佈於 2018年12月25日 星期二

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