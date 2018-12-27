錦鯉池水面浮3隻「翹尾柴魚」陪游泳　爸笑：每天2趟..

▲錦鯉池裡怎麼有柴魚？（影／網友何先生授權）

實習記者吳美依／採訪報導

這是什麼新物種嗎？來自高雄的柴柴「Lion」、「旺來（鳳梨）」和、「科基多比」可是出了名的游泳健將，三兄妹每天最喜歡跳進家裡的水池陪錦鯉優游，彷彿化身毛茸茸的魚兒，可愛的模樣讓飼主何先生笑得PO文分享，「是啊，『柴』魚！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲三隻「柴」魚在游泳～（圖／網友何先生授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

影片中，一隻隻色彩鮮艷美麗的錦鯉在清澈水中優游，旁邊卻出現「亮點」，原來是3隻柴柴不畏毛溼，也一起跳進來享受沁涼的感覺，只見狗狗們翹著尾巴，動作熟練又迅速地踢、滑，彷彿把自己也當作「魚」了呢。

▲柴柴們有時會在清幽的莊園中生活。

何先生接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說到，毛孩們平時輪流來回在高雄市區的住宅以及幽靜的自家莊園生活、居住，「池水裡頭是天然山泉水，非常冰涼，夏天天氣熱，牠們在旁邊跑累了就跳下去游泳，即使是冬天也不怕冷。」更特別的是，狗狗們來頭不小，可是日本犬保存會全國展覽中曾獲第一名的「賞浜竜号」與亞軍「鈴之竜將号」的直系孫呢！

▲左邊是大哥Lion，右邊是二哥旺來。

▲野餐時看到水池也忍不住跳進去游泳！

何先生提到，旺來其實已經送給鄰居飼養，但三兄妹仍然常常聚在一起玩樂，感情非常好，「牠們很貼心喔！不但不討厭水，每天跳下去游2次，也不用洗澡了啦！」這則直擊「柴魚」的影片被分享到臉書社團《柴犬司令部》後讓許多人笑翻，紛紛留言，「那不是天天身體有魚味？」、「有毛的鯉魚」、「少年柴的奇幻漂流」、「魚會幫阿柴去角質嗎？」、「好像在跳水中芭蕾～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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