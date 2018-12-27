洗碗打零工救浪孩　鹿港陳媽媽收養40狗不喊苦：能做就盡力做

▲鹿港陳媽媽毛小孩驛站。（圖／網友林子涵提供，下同）

寵物小組／綜合報導

鹿港一名年近70的陳媽媽平日靠著洗碗、打零工的微薄收入救援貓狗，然而龐大的糧食、醫療費用使她幾乎花光所有老本，但她卻不喊苦，反而忍下委屈，「能為孩子做的做的就盡力做」。網友林子涵心疼陳媽媽，將這樣默默奉獻犧牲的故事po上網，引發許多人關注幫忙。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

林子涵說，陳媽媽沒有老伴、也沒有兒女照顧，生活大小事一切只能靠自己，4年來靠著打零工、當洗碗工維持著大部分的開銷，然而隨著年紀越來越大，這樣的工作機會也逐漸減少，「陳媽幾乎是花光自己所有的老本來維持貓、狗的糧食、醫療，對於每個月的房屋租金、水電費等都是讓人擔憂的問題⋯⋯。」

▲陳媽靠著微薄收入照顧40隻狗狗。

陳媽媽本身租屋處收養了近40隻狗，除此之外也會在幾個固定地點餵食流浪貓，「唯一的交通工具就是一台騎到破舊的機車，上面載著陳媽滿滿的愛心糧食前去餵食，風雨無阻，日復一日。」令人心疼的是，陳媽媽現在住處屋頂的鐵皮因為過於老舊有許多破洞，一遇上雨天便是「外面下大雨，裡面也下大雨」，雖然如此，對許多毛孩來說，卻是牠們唯一的避風港。

陳媽媽為了這些毛孩子，曾無數次被狗咬傷縫針，也曾無數次因為身體不堪勞累，導致病痛纏身入院開刀治療。林子涵指出，即使生活如此，陳媽媽也從來不喊苦，「陳媽總是說：養了，就要養到終老，這是責任，養了就要好好的保護牠們，直到圓滿……。即便自己的下一餐在哪都不知道，她也只會擔心孩子們有沒有飯吃，有沒有遮風擋雨的庇護所。」

▲陳媽把狗兒養得健康漂亮，自己卻身形單薄。

林子涵說，陳媽媽毛小孩驛站幫助許多貓狗，但卻常受到不友善的對待，曾經歷被人毒狗，報警後也因無證據而不了了之；有時甚至是毫無理由地被找麻煩，但有事發生時卻又第一個找她幫忙處理，「像是發現哪裡有被惡意丟棄的孩子，或者曝屍路邊的浪孩屍體，陳媽也是默默的去接收照顧這些被丟棄的孩子，默默的去幫孩子們收屍送孩子最後一程。」

林子涵心疼陳媽媽的遭遇，將故事分享上網，希望有更多人一起來關心流浪動物，也關懷幫忙這些弱勢貧困奉獻一生的老媽媽們。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲陳媽的住處屋頂破損嚴重，卻是狗兒們唯一的避風港。