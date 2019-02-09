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門縫夠小了...貓姐弟硬推開「監督奴才上廁所」：你怎不用貓砂？

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▲門縫夠小了...貓姐弟硬推開「監督奴才上廁所」：你怎不用貓砂？（圖／網友Valentina Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲破門而入的姐弟！（圖／網友Valentina Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。） 

寵物小組／採訪報導

「人類好奇怪～怎麼都不用貓砂！」住在中和的7歲虎斑貓「蹦蹦」和5歲賓士貓「華仔」，姐弟倆特別愛監督「奴才上廁所」，每次都硬要擠進來觀看，搞的媽媽壓力很大，直呼「上個廁所也要破門而入！你們小手手快給我收回去！！！」

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這天媽媽上廁所上到一半，突然撇見門縫有隻小毛手，接著蹦蹦用力推開，帶著弟弟衝進來觀賞。兩隻貓開始在裡面閒晃、納涼，磨蹭媽媽的腳，好像在納悶「你怎麼沒用貓砂？」，媽媽則尷尬笑問「你們在幹什麼啦XDD」。

▲門縫夠小了...貓姐弟硬推開「監督奴才上廁所」：你怎不用貓砂？（圖／網友Valentina Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲姐弟倆常常監督奴才上廁所。

很奇怪的是，貓姐弟只願意陪媽媽上廁所，對爸爸就不會這樣！媽媽笑說，「我真的不知道為什麼，牠們這麼喜歡進廁所，也很愛在我上廁所時站崗！但是...我只想要安靜的上廁所啊！」

▲門縫夠小了...貓姐弟硬推開「監督奴才上廁所」：你怎不用貓砂？（圖／網友Valentina Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一起睡覺、一起偷窺。

媽媽也提到，「以前舊家廁所是喇叭鎖，牠們不會開，但是新家的廁所門是推門，所以牠們知道用力撥幾下就可以打開，知道之後...開始有點欲罷不能了。」

▲門縫夠小了...貓姐弟硬推開「監督奴才上廁所」：你怎不用貓砂？（圖／網友Valentina Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蹦蹦（左）很聰明，聽得懂奴才在叫自己，興趣是咬壞iPhone耳機線和吃塑膠袋。

▲門縫夠小了...貓姐弟硬推開「監督奴才上廁所」：你怎不用貓砂？（圖／網友Valentina Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲華仔（賓士貓）比較大隻，個性憨厚但超級膽小，有時還會被自己嚇到。

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關鍵字： 上廁所監督貓砂

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