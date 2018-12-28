貓陶醉塞腿之間「吸草香」　牠傻眼兔兔：有考慮我的感受？

▲貓咪陶醉地吸兔子屁屁。（圖／粉絲專頁「小兔斑比」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

放開那隻兔子！喵皇「呱呱」最喜歡跟家中的兔子們一起玩耍，這天牠把自己埋在兔子「寶寶」兩腿間，接著忘情地開始「吸兔」，且不時地幫忙舔毛整理，陶醉的模樣讓人看了好害羞，而被吸的當事兔子則露出「傻眼兔兔」的表情，非常地無奈。

▲被貓咪吸屁屁的當事兔子「寶寶」。

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飼主將呱呱吸兔子的影片上傳至粉絲專頁「小兔斑比」，同時還逗趣地抱怨，「金架舞告害！」從影片中可以看到，呱呱不斷地舔寶寶的毛，只見牠一臉陶醉的模樣，甚至媽咪要將兔子抱走時，呱呱還出手抱住寶寶，不讓人奪走牠「吸兔子」的樂趣。

▲貓幫寶寶做「頭皮SPA」。

事實上，呱呱從小就由兔子陪伴長大，因此喜歡黏著兔子們，反而不太親近其他同類，而且喵只要一有機會就會想靠近兔寶，沒機會也要守在籠子外當個小保鑣。對此，飼主也提到，當兩者接觸的時候一定會看著，畢竟貓咪有獵捕天性，所以還是要小心謹慎。

▲喵：兔兔們由我來守護。

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人吸貓咪、貓咪吸兔子！飼主受訪時也表示，其實兔兔身上有太陽曬過的牧草香，但想擁有這樣草香的前提是，必須保持籠子的乾淨，飼主也大方公開整潔重點，「使用專業有底盤的兔籠、教會兔子使用便盆、結紮避免噴尿、每天清理籠子、常梳毛；便盆早晚各倒一次，裡面可以放木屑砂吸臭，地盤每天清理，腳踏墊大約3天洗一次，籠子原則上一週拆洗1次。」

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