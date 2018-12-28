臉頰磨蹭50秒！「伴讀貓」打擾弟弟做功課　一旁媽媽快崩潰

▲欸欸欸～教室不准談戀愛！（圖／網友江俐穎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

再這樣下去功課會永遠寫不完啦！江姓網友飼養的小萌貓「將將」撒嬌功夫一流，每次都要跳到兒子桌上打擾寫功課。媽媽眼看弟弟快要招架不住，一邊忍耐主子誘惑，一邊又要專心寫作業，糾結的過程讓媽媽直呼「無語問蒼天啊～」！

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影片中，將將伸手拍拍，接著硬擠到弟弟懷中，不讓對方繼續寫功課！只見弟弟完全擋不住這般誘惑，先是用手安撫後，怎料到將將突然開大絕，用臉頰瘋狂磨蹭對方50秒以上，最後弟弟默默放下鉛筆，笑得好開心，轉身跟將將抱抱。

▲呃～這位同學請回位置上，這樣會吵到其他同學寫功課哦！



一旁陪讀的媽媽有點快崩潰，笑說「這樣功課到底何時才能寫完啊...但又這麼可愛，怎麼忍心生氣呢！？」同時也提到，弟弟的國文作業中，造樣造句中常提到貓星人，比爸爸出現的次數還要多！

▲將將是媽媽2018年9月份認養回來的貓，是一隻非常親人、愛呼嚕的小貓咪。

網友看完這麼閃的影片，瞬間秒融化。「這個伴讀太塞奶了」、「天啊～好可愛喔」、「看貓的眼神好溫柔，感覺是貼心又可愛的孩子」、「別人家的貓貓從來不讓我失望」、「我家看到小孩像看到鬼一樣」、「弟弟對貓咪好溫柔，以後不得了我的天～」、「作業可能要寫到凌晨3點了xd」。

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▲媽媽家中還飼養著其它2隻貓咪，

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