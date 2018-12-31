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貼身保鑣！3汪「上中下」護駕上廁所　媽無奈：不會掉進馬桶裡

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▲米克斯三兄弟。（圖／網友Yi Flime授權提供）

最上面的歐告「多莉」表情太搶戲了！

實習記者劉芊妤／採訪報導

保護主人的心發揮的淋漓盡致！新北市飼主Yi Flime養了3隻貼身汪保鑣，就連上廁所也要緊緊跟著，深怕奴才有個萬一。以前只會坐在門口守候，但這次直接被3雙眼睛熱切圍觀，好像在觀看明星一樣，Yi Flime笑說，「壓力比山還大啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯三兄弟。（圖／網友Yi Flime授權提供）

連洗澡也不放過XD。

照片中，上面米克斯歐告「多莉」、中間棕色「帕比」、下面趴著的「威威」，每個人層次分明，各占其位，來保護麻麻的安危，好玩的是，汪汪表情都不一樣，不過不變的是牠們擔心的眼神，每隻含情脈脈地盯著，怕奴才一個不小心會掉到馬桶裡，不管怎樣哄騙牠們就是不願離去，讓原本充滿便意的麻麻，被盯到都拉不出來，Yi Flime無奈表示，「放心我不會掉進馬桶裡」

▲米克斯三兄弟。（圖／網友Yi Flime授權提供）

3隻貼身汪保鑣。

Yi Flime受訪時表示，「威威是今年9月從原飼主那收編回來的。」剛來時還很害羞的牠，常常一個人縮在角落，或躲到床底下，貼心的多莉和帕比會主動跑去找威威玩，彼此從互不熟悉慢慢培養出感情，現在汪汪們的感情非常好，時常在家上演相互餵食的戲碼，還會一起擠在籠子裡睡覺，而威威也在麻麻細心照顧下，搖身一變成充滿自信的小男生。

▲米克斯三兄弟。（圖／網友Yi Flime授權提供）

怕比常陪剛來時怕生的威威熟悉環境。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」，釣出許多相同經驗的飼主，也有網友留言笑說，「護駕，護駕！」、「孩子是怕你被水沖走前來不及餵飯啦」、「貼心的狗狗啊！」、「版主想多了，牠們只想看你被沖走」、「 聞香而來…」、「 排一排也太可愛了」、「 最好的陪伴！」、「感覺一群看熱鬧的孩子XD」。

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▲米克斯三兄弟。（圖／網友Yi Flime授權提供）

爸拔的肚子剛好成了汪汪最佳睡覺地點。

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關鍵字： 米克斯廁所保鑣馬桶

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