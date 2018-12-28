長期流浪...吠人黃狗戒心高　曾餓倒路邊的牠…終於「遇見愛」

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▲警戒心強的浪浪小二終於找到家。（影／粉絲專頁「浪浪別哭」授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

終於遇見愛！米克斯汪「小二」長期在街頭流浪，有次因太過飢餓而倒在路邊，獲救後來到「浪浪別哭中途咖啡館」，可惜因警戒心太強時常吠叫，增加找新家的困難度，此時遇見了領養人筱羚，多次的磨合之下，小二終於有一個「家」，現在和家人幸福地一起生活。

▲小二原本警戒心很強，會對客人吠叫。

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從影片中可以看到，小二警戒心非常高，在咖啡廳裡不時地對人吠叫，讓想親近牠的人打退堂鼓，而筱羚一家遇見小二之後，他們明白這樣的狗狗很難找家，但其實只要給予一些時間、空間一切都會好的，狗狗只是比較怕生而已。因此一家人不斷拜訪小二，希望讓慢熟的狗狗漸進的接受他們，成為家裡的一員。

▲▼領養人帶小二回家前，時常到咖啡廳和牠培養感情。

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到了「回家」前夕，領養人一家還特地到咖啡廳探望小二，為的就是汪汪正式到家那天不要太過緊張。終於回家的那一刻來臨，小二前往牠的最後一站，「家」。當天除了領養人以外，救援小二的男子也到小二新家探望牠，所有幫助過汪汪的人在這天齊聚一堂，原本在這世界上沒人在乎的小二，靠著這些人的努力、付出與接納，牠終於開心地笑著，讓媽咪牽繩出外散步，開啟牠幸福的後半生。

▲救援人也到小二新家探望牠。

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