毛毛周記／阿嬤養的巨大基「比黃金大隻」　走路狂晃巨臀超療癒

寵物小組／整理報導

《ETtoday寵物雲》整理了一周內最受歡迎的寵物動物新聞TOP5，讓喜愛動物的大家不錯過最精采的內容！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

阿嬤養的巨大基！比黃金還大隻 走路狂晃巨臀療癒程度加倍加

寵物界明星更替迅速，才剛流行過紅貴賓、黃金獵犬、法鬥，現在當紅的狗界興寵兒則是柯基犬，一般人對柯基的印象就是中型犬、渾圓的屁股魅力十足，不過最近卻有一隻走紅的柯基，巨無霸身材卻依然萌度破表。

強調200%用心！寵物雲商店大直ATT盛大開幕 打卡消費享8折

用滿滿的真誠感動每個人、每隻毛孩！東森寵物雲概念館進駐中山區大型購物中心「ATT 4 Recharge」，於12月23日星期天盛大開幕。當天由超過26年寵物美容經驗Candy Liu劉淑蕙老師率領優秀的A級老師Nicole與佳佳，悉心照料毛小孩，並用熱忱提供最有溫度的服務，期盼每隻毛孩來到這就像回到另個家，從心裡到身體、外表都能美美又健康。

▲劉淑蕙笑說，「其實我們要去想說，該如何替寵物們做得更多，因為牠們全都是主人心頭上的一塊肉，就跟孩子一模一樣。」。（圖／記者吳鎮良攝&Nicole提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

狗狗貼心護主遭警「3m近距爆頭」 倒地後還搖尾努力站起

西班牙街頭發生大規模騷動，有超過3500人上街抗議，因為有警察在巴塞隆納巡邏時，無故射殺一位遊民養的狗，當場開槍將牠爆頭，引來許多愛狗人士和動保團體的痛心譴責。

狼犬狂啃「私密物」 主人尷尬錄影：那不是潔牙骨...

這叫主人面子往哪擺啊！影片中的德國狼犬這天不曉得從哪裡翻出「新玩具」，悠哉地趴在客廳又舔又啃，主人看到後差點暈倒，原來毛孩嘴裡的是情趣用品，看著狗狗把假陽具誤以為是潔牙骨狂咬的模樣，實在讓人害羞不已，網友看了也非常尷尬又想笑，「主人為什麼不藏好啦XD。」

▲狼犬狂啃主人私密用品超尷尬。（圖／翻攝自「爆笑公社」）

小主人被爸打屁屁！ 暖金霸氣「一把抱住」：我保護你～

有人說，毛孩是小孩最好的陪伴，這段影片就是最佳證明！大陸一隻黃金獵犬看到男主人準備處罰小朋友，竟馬上從中介入，一把抱住小主人，讓男主人想打屁屁也無從下手，可愛畫面也逗笑一旁錄影的女主人。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）