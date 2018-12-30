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愛妻被狗追摔車腦出血、臉骨凹　他PO「勸世文」網友兩派論戰

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▲▼愛妻被狗追摔車腦出血、臉骨凹！　他PO勸世文網友兩派論戰。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO的妻子遭狗追車被送進急診室。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

寵物小組／綜合報導

「如果是你的家人這樣請問你作何感想？」一名男網友日前分享愛妻被流浪狗追車撞上，導致她連人帶車直接噴飛，腦出血、臉骨凹陷被送進急診室，讓原PO看了心如刀割，呼籲大家注意切勿隨意餵食流浪狗、飼主應盡到管束本分，貼文分享出來引起網友兩派論戰。

「希望大家如果看到流浪犬要小心，並且不要隨意餵養，如果是寵物犬也請主人好好的牽繩或是管教，因為你的任意餵養或是沒管教好，都有可能讓一個家庭破碎。」原PO表示，太太是騎車經過林口時，遭到流浪狗從巷子追咬摔車，臉骨受到強烈撞擊、腦出血，所幸沒有生命危險。

原PO得知消息後趕到急診室，看見愛妻全身傷痕累累，直呼整個心如刀割，「到現在我還不敢讓我2個小朋友知道」、「我老婆已無危險，但腦出血還需要觀察，下週將會做臉骨的治療和眼眶的重建手術」，妻子外出卻被狗追車導致重傷，顯示流浪狗問題存在已久，原PO也呼籲政府機關需要積極正視流浪狗議題。

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▲▼愛妻被狗追摔車腦出血、臉骨凹！　他PO勸世文網友兩派論戰。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO的妻子將進行臉骨的治療和眼眶的重建手術。

原PO將整件事情的經過分享到網路上，引起熱烈討論。部分網友認為，政府應該恢復安樂死制度，「真的覺得流浪狗該全面撲殺，未綁自由放飛的也該罰錢，罰錢才會怕」、「支持強力抓補，同時任意餵養罰款50萬或判刑2年」、「動保人士怎麼不出來說說話？」、「動保處出來面對」、「牠追我沒事，我追牠就換動保的來追我了」。

其他網友認為，流浪動物的存在與隨意餵食有關，「一堆愛狗人士愛餵養流浪貓狗，請他帶回家收編卻不要，這心態純粹是：爺玩玩就好，不負責的，假愛心」、「我們這邊也是有人餵養流浪狗追人，騎機車追回去，餵養的阿婆就會說你幹嘛追我的狗，我說你的狗追人耶，她就又說狗又不是我養的...」、「覺得餵養不是問題，問題是很多人養了麻煩就棄養，流浪狗抓不完」。

事實上，狗追車事件在各地層出不窮，原因是出自於狗狗想要保護領域的天性，警戒心重的狗狗看到有人、車、或同類路過或靠近，就立刻吠叫警告，甚至追逐，目的是要將這些「入侵者」驅離。不過，若寵物跑到道路上造成車禍，導致車輛毀損，飼主必須負起賠償責任；要是用路人因此受傷，飼主更可能觸犯刑法普通過失傷害罪。

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要防止狗追機車，其實要改變飼養的地點。狗狗有穴居的天性，正確飼養環境應該是為狗準備一個遠離門口、安靜，不會一直有人經過的角落，讓牠可以放鬆好好休息，不用一直保持警戒，或是透過進一步「減敏與制約」的行為訓練，就能改變狗狗的行為。

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關鍵字： 騎車狗追車狗追人摔車腦出血

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