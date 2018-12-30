吸貓電話亭防風雨！　胖貓露軟綿肚「睡成條狀」萌暈萬名網友

▲怕冷的貓咪跑近電話亭翻肚睡著。（圖／翻攝自Twitter@ken3b）

寵物小組／綜合報導

這隻貓睡著了，不如趁機摸兩把！日本有名推主分享一張可愛又逗趣的照片，一隻流浪貓闖入電話亭自動擔任起「收罐罐費的接線生」，放鬆的倒在電話旁的鐵架酣睡，將肥嫩柔軟的小肚肚露出來睡成長條狀，萌萌曬太陽的模樣，讓不少網友暴動直呼，「根本是人類專屬的吸貓亭！」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

推特用戶r@ken3日前貼出照片並寫道，「我丈夫在東京拍到的」，只見一隻肉肉的白底橘貓躺在防風雨的電話亭，身體一部分懸掛在空中，曬的暖暖的日光，安心的側躺酣睡，四周都是密閉的空間，加上露出毛茸茸又Q彈的油肚，療癒的畫面讓貓奴忍不住起了想吸貓的衝動。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書粉專「這時候只要笑就可以了」也分享這組照片，許多網友紛紛笑翻留言，「叫牠起來，然後說在找貓咪事務所！」、「*拿出硬幣*→投入公共電話→撥打號碼→不一定有人回你→換個方式→走到附近超商→買下罐罐→投入罐罐→一定有喵喵回你」、「喵：要打電話可以，先交10個罐罐再說」、「誰的包裹沒帶走？」、「在忙碌的途中不忘吸口甘甜的喵喵」。

▼更多精彩影音