搓完肚肚按鼻子～　倉鼠睡夢中啟動「振動模式」狂抖

▲滋姆內建震動模式，搓搓肚子、按按鼻子就會啟動。（圖／滋姆媽咪授權）

實習記者吳美依／採訪報導

小倉鼠「滋姆」是隻愛撒嬌的小毛球，那雙細長又帶有酷勁的雙眼更是帥氣，卻有一個反差萌的興趣，那就是「走到哪，睡到哪」，不但睡得超熟，怎麼吵也吵不醒，還會自動進入「振動模式」，只要伸出手指在牠的身上按下對的地方，就能啟動。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲先搓搓肚，再按鼻子，就會啟動滋姆震動模式。（圖／滋姆媽咪授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

影片中，飼主看見鼠寶側身躺在沙發上睡覺便跑來「騷擾」，伸出手指輕輕搓揉牠的肚肚，再俏皮地點了一下鼻子，沒想到這坨小麻糬頓時像是被「啟動開關」一樣，全身用力地顫抖了好幾下，就像是被開啟了手機的振動功能。這樣有趣的連鎖反應被連續觸發了好幾次，滋姆中途還有好幾次完全呆滯，被媽咪笑稱是「當機」啦！

▲滋姆的超萌小球尾。

▲滋姆的名字取自迪士尼的Tsum Tsum玩偶。

▲滋姆：怎麼有那～麼好吃的小黃瓜！

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說到，她其實早已經拍下這部影片，但都一直珍藏著，沒有和大家分享，「要啟動這個小可愛，就要先揉揉肚子、按按鼻子，接下來牠就會抖抖身體，賣萌第一！」她也提到，自從滋姆熱愛沙發引發粉絲迴響後，也曾分享鼠寶吃小黃瓜的陶醉神情，笑翻網友，開玩笑說「可以代言了啦！」

▲滋姆睡覺萌照。

▲吃東西吃到一半當機。

▲滋姆夢到自己是指揮家，2隻小手拚命揮舞。

媽咪提到，冬天氣溫越來越低，鼠寶比以前更愛睡覺，還鑽研出各式各樣的奇葩姿勢，「牠最喜歡塞在我的指縫裡打盹，可能是因為特別有安全感吧！」除此之外，就算把牠捏成「握壽司」的形狀，或是當做「暖手包」來使用，都吵不醒這個「中年成熟男子」翻肚熟睡，「牠有次好像做夢了，雙手不斷顫動，也許已為自己是指揮家，正在練習大黃蜂之類的、很厲害的曲子吧！」

▲滋姆睡覺時任人擺佈，放上玩具也不會生氣。

▲滋姆睡成飽滿的「握壽司」。

▲滋姆最喜歡睡在媽咪的指縫之間，很有安全感。

媽咪將影片分享至臉書社團《鼠寶向前衝》後，讓許多粉絲都被那可愛的「敏感」反應融化，紛紛留言，「鼻子是開關」、「被萌到流鼻血」、「如果我這麼做，會被我家鼠鼠幹譙。」、「一看就知道油箱裡沒油了，發動不起來！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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