選手苦練跆拳道教練在睡覺！　喵自備「尾巴黑帶」翻肥肚

▲同學在上課，一旁喵皇香甜熟睡。（圖／粉絲專頁「嘴邊肉牛奶」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

這位同學，上課不要睡覺！台北市貓皇「牛奶」這天不但亂入跆拳道教學現場，還倒地呼呼大睡，牠睡得香甜得模樣，和一旁學生辛苦拉筋呈現強烈對比，飼主陳小姐將這個畫面拍下，並上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，讓不少網友笑翻按讚。

▲小朋友會巧妙地避開牛奶，互不干擾。

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從照片中可以看到，道館裡面學生們正在拉筋準備上課，但是旁邊卻有一團白色物體，原來是館裡的主子「牛奶」席地而睡，喵側躺在墊子上睡得十分香甜，和同學們辛苦的樣子形成超強反差。

飼主受訪時表示，牛奶天天會跟著一起去道館，在館裡也有貓砂盆、碗，就像是第二個家一樣，平時在道場的工作就是認真睡覺，無論環境吵雜也能安穩地熟睡，和小朋友們保持適當距離，不打擾同學上課，學生也會巧妙地避開喵皇。

▲牛奶時常在道館裡翻肚露點熟睡。

▲牛奶一轉頭，嘴邊肉會把臉擠歪。

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飼主將照片上傳後，立刻引來不少網友留言，「肥美的主子」、「睡那麼熟，趁機去吸好吸滿！」、「紅色是專屬貴賓席？」、「道館裡真正厲害的教練就是牠」、「冒著生命危險在睡覺？」、「太囂張了，還露點！」、「貓拳道．躺」、「沒看到牠尾巴是黑帶嗎？」、「讓本喵教你什麼叫拉筋！」。

▲牛奶：新來的，讓大哥教你什麼是規矩！

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