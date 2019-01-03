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小偷柴爽嗑車上香酥雞！　男娃叉腰「淚吐3字」瞬間萌爆網友

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▲▼小偷柴爽嗑車上香酥雞！男娃淚眼吐「3個字」...萌爆千名網友。（圖／網友劉士弘授權提供）

▲柴犬趁著車主不在，嗑光香酥雞。（圖／網友劉士弘授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者闕雁琳／採訪報導

現行犯吃完還賴著不走！網友劉士弘日前分享一段神之爆笑的影片，這天他目睹柴犬偷吃機車上的食物，趁著四處無人，悄悄的咬開袋子，把裡面的香酥雞全部吃光。等到受害人出現，小朋友叉腰淚眼對著狗狗說出3個字，頓時讓在場所有人瞬間笑噴。

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影片中，戴著項圈柴柴熟練的頭伸進塑膠袋，把一塊塊香酥雞咬在嘴裡狂嗑，吃得乾淨溜溜之後還留在原地。等到車主帶著孩子回來，發現晚餐沒了當場無奈又好笑。劉士弘表示，事發地點在高雄旗尾要到美濃的便利商店，「車主是一對母子，媽媽看到有阻止柴柴，但已經來不及了，結果小朋友就跑到柴柴旁邊，淚眼汪汪叉腰大喊，『哼，生氣！』」，爆萌反應讓人忍不住嘴角失守。

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小上海香酥雞(圖／影子提供)

▲熱騰騰的香酥雞。(示意圖／影子提供)

影片分享到「爆廢公社」立即吸引將近6千人按讚，網友紛紛留言笑說，「我的晚餐被狗吃了！」、「 抱緊處理！偷吃還這麼可愛」、「好囂張的現行犯XD」、「柴：整包吃完就不會被發現惹」、「東西被貓狗吃都算還好，最討厭是被人偷拿走」、「買了就是要趁熱吃～」。

不少有過類似經驗的網友也笑說，「我上次買雞排掛在摩托車前面，進去711出來雞排被貓咬一半去了」、「曾經被狗偷吃機車上的便當 路過」、「我上次有一包鹽酥雞也是這樣被幹走的...」、「我上次車上放一包也是這樣不見的，然牠肉都給我挑光，只留青菜類給我（該感恩？）」。

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關鍵字： 柴犬香酥雞機車男娃

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