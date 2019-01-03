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男卡嘉南大圳水泥岸「再過去就捲水門」　網曾見10多狗同地淹死

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▲男卡嘉南大圳水泥岸「再過去就捲水門」　網曾見10多狗同地淹死。（圖／蘇仁德授權使用）

▲男子緊抓繩子，據說撐了超過半小時。（圖／蘇仁德授權使用）

記者何睿宜／綜合報導

河道水泥護岸常遭批評是「生態殺手」，不僅害死貓狗、野生動物，現在甚至連人都有安全疑慮？台南六甲一名男子日前困在嘉南大圳水泥護岸邊爬不上岸，只能在水中載浮載沉。目擊民眾蘇仁德指出，當時男子要是再漂移幾十公尺就會被捲進水門，所幸有繩子抓著，才能撐到消防人員來救援，整個過程驚險萬分。

「這樣的水道建法不能稍加改善嗎？」蘇仁德在臉書分享照片並寫道，落水男子努力靠到岸邊去，無奈因為提岸設計讓人難以爬上岸，「若再飄移幾十公尺就會被捲進水門裡，恐怕就無力回天了，幸好他命大有當地人看到衝回家拿繩子讓他抓著，他就一直撐在那邊（他就一直撐在那邊）等到消防車帶來長梯才脫險。」

▲男卡嘉南大圳水泥岸「再過去就捲水門」　網曾見10多狗同地淹死。（圖／蘇仁德授權使用）

▲消防隊拿長梯救援。（圖／蘇仁德授權使用）

此事po上網後引發討論，有網友指出，嘉南大圳自堤岸水泥化後，已枉死多條人命及狗命，「十幾年前，我就曾經一次見到十幾隻狗狗都淹死在同一個位置。」不過，也有人表示，嘉南大圳的三面光水泥結構，是極為危險的設施，但目前相關單位都已有所改變，設計較友善動物逃生的護岸。

事實上，去年年中時，愛鳥人士洪廷維就在金門田埔水庫觀察到一隻紅冠水雞幼鳥掉入河中，因為岸邊全被水泥垂直封住，幼鳥根本無法自行上岸，親鳥在一旁也相當著急，最後他實在不忍心，撿了一塊適合的木頭丟在附近，終於讓小水雞和父母團圓。事後洪痛批，這種「三面光」、「兩面光」工程就是河川殺手，「兩面光光，生物都死光光。」

台灣許多地方為了整治河川，進行俗稱「兩面光」或「三面光」的水泥工程，將兩旁護岸甚至河床用混凝土覆蓋。然而，這樣的治水方式卻沒有政府單位所想的「安全」，反倒剷除了河川自然運作該有的條件，導致暴雨來臨時，洪水流速加快，也無法讓水往地下補充，讓水資源更加缺乏，也對自然生態造成傷害。

▲水泥圍起來的「兩光河流」　小水雞噗通掉落再也爬不出。（圖／洪廷維提供）

▲小水雞掉落水中，卻因水泥護岸無法自行爬上岸，親鳥在一旁也相當緊張。（圖／洪廷維提供）

▲水泥圍起來的「兩光河流」　小水雞噗通掉落再也爬不出。（圖／洪廷維提供）

▲小水雞游到哪都被水泥護岸擋住。（圖／洪廷維提供）

關鍵字： 嘉南大圳兩面光三面光河川整治水泥護岸生態

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