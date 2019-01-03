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不要碰我肩膀！　「惜皮貓」被輕碰…轉頭高分貝尖叫：喵的

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▲不要碰我肩膀喵哥。（圖／臉書粉專「喵教室」授權提供）

▲喵先生借問一下...算了當我沒說。（圖／臉書粉專「喵教室」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

都跟你說了不要碰我的肩膀！高雄這隻超有個性的喵喵「小虎」非常惜皮，只要被別人輕碰一下，就會一秒翻臉大叫，因此被愛媽稱為「不要碰我肩膀哥」，畫面中愛媽才剛伸手靠近小虎，只是皮毛被碰到而已，喵皇就馬上生氣轉頭尖叫，齜牙裂嘴的模樣讓人看了好怕又好笑，完全是喵界肩膀哥無誤！

臉書粉絲專頁「喵教室」分享了這則影片，愛媽表示，由於當時是剛接小虎回家的第一天，為了測試喵喵是否親人，於是愛媽伸出手指輕輕觸摸，沒想到指尖才剛碰到表皮毛髮，喵星人就秒回頭氣噗噗大叫，連根寒毛都不肯讓人家碰，還不時地表現出「再摸就開咬」的凶狠模樣，超級惜皮。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲不要碰我肩膀喵哥。（圖／臉書粉專「喵教室」授權提供）

▲喵：人家不是脾氣差啦，只是不喜歡被碰肩膀。

▲不要碰我肩膀喵哥。（圖／臉書粉專「喵教室」授權提供）

▲請問奴才你還要拍多久？

愛媽透露，一個多月前她在路邊發現了小虎，當時僅兩個多月大的小貓獨自在路邊喵喵叫，疑似是與貓媽媽走散了，於是愛媽試圖靠近將牠抱起，眼看小虎當時並無任何掙扎反應，因此將牠帶回家安置後進行送養，經過了親人訓練後，小虎現在已經變成一隻愛撒嬌又黏人的喵喵，有時候反而會因看不到主人而喵喵叫呢！

影片上傳至臉書後，喵友們看了全笑壞表示，「牠都兇到快汪汪叫了」、「好激動好可愛生77」、「是區間車的肩膀姐嗎」、「神還原XD」、「鶯歌站給我下車」、「以後要叫恰北北」、「聲音好迷人喔」、「我一定有病～居然覺得越派越可愛」、「肩膀哥表示：蕭滴溝～叫警察來」、「放這個影片我家四貓都跑來湊熱鬧」、「不能碰就用吸的」。

▲不要碰我肩膀喵哥。（圖／臉書粉專「喵教室」授權提供）

▲經過一個多月後，小虎已經變成黏人愛撒嬌的喵星人了。

▲不要碰我肩膀喵哥。（圖／臉書粉專「喵教室」授權提供）

▲小虎：奴才鼻要追劇了啦！看看我嘛～

小虎目前3個多月大，雖然剛到中途時傲嬌有個性，但現在是個活潑好動的小屁孩，不怕生愛撒嬌，也正在等待一個屬於牠幸福又溫暖的家庭，期待能夠趕快遇見愛牠的家人，若有意願想更了解「肩膀哥」小虎的詳細資訊，歡迎私訊臉書粉專「喵教室」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲不要碰我肩膀喵哥。（圖／臉書粉專「喵教室」授權提供）

▲睡著就像天使一樣的小屁孩。

▼影片為臉書粉專「喵教室」授權提供

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關鍵字： 貓咪喵喵肩膀生氣

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