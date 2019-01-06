路霸汪睡正中央...被叭不爽狂「青」　車主無奈：差點家破人亡

寵物小組／綜合報導

公然睡在路中央還這麼囂張！一名網友將自己遇到路霸的過程分享到網路上，這天他行駛到鄉間小巷，偶然巧遇一隻黃狗大剌剌睡在街道。當他按喇叭好心叫醒，狗狗卻露出一臉不悅的神情，起身繞道之餘，不忘回頭沿路怒瞪，讓駕駛又好氣又好笑的直呼，「差點害人家破人亡」。

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▲駕駛一轉彎就看到狗狗睡在馬路正中央。



一名網友於12月31日晚間開車行駛在高雄阿蓮區的鄉間小路，剛轉彎卻發現一隻狗狗，橫躺在路中間睡覺，於是他輕聲按了幾下喇叭。沒想到狗狗驚醒後卻起床氣爆發，起身讓道時邊走邊瞪著車子，不滿喇叭聲吵醒牠寶貴的睡眠，用眼神狠狠抱怨，「喵的，吵到本汪睡覺！」

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▲驚擾到本汪睡覺欠瞪膩？

車主將影片po上網路並寫道，「這比人肉佔車位更過分，叭你一聲居然還敢青我！」逗趣的反應讓網友紛紛笑翻回覆，「牠要找你輸贏了」、「害我認真看完影片...」、「汪：賣造！我要烙兄弟跟你拼啦」、「小子你新來的齁？這道是本汪專門用來睡覺的」、「感謝駕駛的細心，救了狗狗一命」、「第一次看到這麼囂張的路霸」。

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