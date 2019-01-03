黑狗「咬住小新GG」狂甩頭！網友隔著螢幕：看了我也好痛

▲Momo：媽媽～我要幫小新結紮！（咬）（圖／網友ChihLing Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／採訪報導

直擊要害，GG真的GG了！住在台北市內湖區的3歲汪星人「Momo」，對待娃娃總是特別暴力，尤其一隻新來不久的蠟筆小新娃娃，下面重要部位遭Momo狂攻擊，果然撐不到一天，娃娃整個「消風」，變成扁扁的一張皮。

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「覺得娃娃好可惜，沒活過24小時。」姐姐如此笑說。影片中可見，Momo非常喜歡這隻娃娃，將小新褲子脫下後，咬住重要部位，開始瘋狂甩頭，最後小新下半身棉花噴出，剩下一顆圓圓大頭。

姐姐笑說，「被Momo扯下褲子才發現小新那裡有畫大象，覺得牠眼睛很尖銳，竟然發現那邊可以咬，覺得好好笑啊XD！」

▲▼可憐的小新活不過一天。



可愛的Momo非常有趣，平常見人都很膽小，拼命找機會躲起來，但是碰到布娃娃，立刻變「蕭婆」。姐姐說，「牠看到布娃娃就很興奮，最愛咬玩具凸凸的地方，例如眼睛，像這次剛好是小新的大象，剛好最凸最好咬。」

▲Momo頭頂有道疤，以前流浪時被欺負過。

Momo是姐姐從內湖動物之家所認養，由於兒時陰影太深，導致對人類非常恐懼。Momo去年跟姐姐到公園散步時，被一名陌生人摸了頭頂，當場掙脫胸背帶逃走，讓姐姐一家人花了2個多月才順利找回來。姐姐說，「養了一年多，Momo還是非常怕人，客人來的話，牠會衝去躲起來發抖，只有看到布娃娃才變成蕭雜某。」

▲為了讓Momo開心，姐姐都會準備布做的娃娃給牠玩。

原本想領養小型犬的姐姐，當時看到Momo獨自縮在角落發抖，感到相當好奇。「自己經濟能力有限，看牠體型算米克斯偏小，而且牠又捲縮在角落，所以選了牠。而且米克斯認養率低，想給牠一次機會，讓牠有個家。」

姐姐將Momo欺負小新的畫面錄下來，分享到寵物社團，網友看完直呼「看了我也好痛啊～」，其它人也逗趣留言，「小雞雞活不過一天」、「看著看著我的GG莫名痛痛...」、「替小新默哀...」、「牠是嫉妒小新嗎，怎麼欺負他的命根子」、「鳥鳥被咬了哈哈哈」。

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