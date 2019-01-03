鹿谷「半年消失54隻雞」　設陷阱捉賊…竟是「缺2趾石虎」

▲鹿谷發現石虎。（圖／特有生物研究保育中心提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／採訪報導

南投鹿谷鄉1位陳姓婦人開設養雞場，近半年來家禽卻陸續失蹤，她設下美食陷阱捉賊，沒想到竟捕獲石虎，讓她吃驚得趕緊通報。特有生物研究保育中心向本報表示，該個體雖然左前肢缺少2趾，但是健康狀況大致無礙，近期將評估貧血狀況與行動能力並野放。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲這隻母石虎交送到特生中心時身體狀況大致良好，只是有點貧血。

鹿谷鄉鄉民代表康峻瑜協助連繫，並且表示陳姓婦人一開始飼養了60隻小雞，近半年以來卻一隻隻不見，她從遍地羽毛和殘肢判斷是動物所為，於是設下「雞肉陷阱」，沒想到竟捕獲瀕危物種。除此之外，他也提到，附近居民都是第1次親眼見到石虎出現在生活周遭，此例也是鹿谷第一件「雞舍衝突」。

▲近期內評估健康狀況就可以野放了！

特生中心林姓保育員向本報表示，這隻成年母石虎左前腳少了2隻趾頭，但不影響獵食，身體狀況也大致良好，「因為牠還有一些貧血的問題，因此目前仍需短期安置、療養，過一段時間後我們會評估其攀爬與獵捕能力，再野放並追蹤行動。」

林姓保育員也提到，特生中心與南投林管處一直以來都有合作，進行完整的石虎調查計畫，定期記錄當地個體蹤跡與數量，例如竹山、鹿谷等地皆為重要觀察地點。另外，也呼籲大眾，若是遇見類似情況，請盡快通報林管處、特生中心等相關單位。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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