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影／曾唸養狗麻煩！5年後媽每天「親手餵藥」　安撫五級癱瘓汪

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實習記者陳靜／採訪報導

許多飼主養貓狗前總是過不了爸媽這一關，網友Lu Zi Hui也是如此，5年多前媽媽曾嫌養狗麻煩，而反對她將短毛臘腸「小步」帶回家，沒想到5年多後，毛孩不幸後腿癱瘓了，但這期間最照顧牠的卻是當初最反對養狗的媽媽，她親手餵藥疼愛汪汪的模樣，讓網友看了都不禁眼眶泛淚。

▲臘腸長骨刺，媽媽每天親手餵藥。（圖／網友Lu Zi Hui授權提供）

▲臘腸「小步」在2個月前發現長骨刺，原本嫌養狗麻煩的媽媽每天親手餵藥。（圖／網友Lu Zi Hui授權提供，下同）

姐姐Lu Zi Hui表示，當初全家都希望家裡能夠養一隻狗狗，唯獨媽媽持反對意見，因為本身就沒有很喜歡狗狗，加上覺得打理寵物生活所需太麻煩，於是不斷拒絕。直到小步來到家裡的第二年，媽媽才漸漸地被牠融化，也開始將毛孩當成家中的一份子，聰明的汪汪也非常懂得討好媽咪，總是窩在身邊和她撒嬌，當有狀況發生時，也是第一個向馬麻塞奶求救。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲臘腸長骨刺，媽媽每天親手餵藥。（圖／網友Lu Zi Hui授權提供）

▲媽媽原本極力反對養狗，但現在卻是個超疼愛毛孩的撿屎官。

▲臘腸長骨刺，媽媽每天親手餵藥。（圖／網友Lu Zi Hui授權提供）

▲有事沒事就用深情眼神望著媽媽。

好不容易一家人過著相處融洽的生活，但這時老天卻偏偏和小步開了個大玩笑。2個多月前，家人意外發現毛孩走路姿勢不太正常，總是左搖右晃不穩定，就診三次後，獸醫師先後異口同聲地說是「中暑」及「脫水」，要求狗狗打完點滴後就讓飼主帶回，沒想到才過了一個星期，小步的兩隻後腿突然癱瘓，只能拖行後肢走路，家人才發現事情不對勁，趕緊帶到台大慈仁醫院就醫。

經過檢查後才發現，原來小步是因為長了骨刺，卻因為一再誤診而延誤病情導致惡化，診斷出來時已經是最嚴重的「五級癱瘓」，必須開刀才有可能好轉，但醫生也表示，手術完能夠恢復原本走路姿勢的機率只有30%，家人抱持著僅有的一絲希望，便同意讓小步進行開刀，所幸手術非常成功，汪汪也隨之開啟了牠的復健生活。

▲臘腸長骨刺，媽媽每天親手餵藥。（圖／網友Lu Zi Hui授權提供）

▲長骨刺的小步因病狀一再地被誤判，導致病情加重。

獸醫師特別交代，每天早上和下午必須定時吃藥及營養品，並且伴隨水療與按摩復健，由於家人多數在外地工作，因此媽媽必須一肩扛下照顧毛孩的工作，一開始小步非常害怕吃藥，只要聽到關鍵字就會跑去裝睡，總是得和媽媽僵持至少半個小時以上，但在馬麻的溫柔安撫與細心照料下，現在的狗狗已經能夠主動乖乖張開嘴巴吃藥了。

除此之外，小步的身體復原速度也非常神速，有別於原本醫生認為恢復機率不到一半，在家人的鼓勵及照護下，才短短的一個多月，牠已經可以自主站立好幾分鐘，走路時也會試圖用後腿支撐，甚至能夠不使用尿布，自己到定點大小便，種種跡象都能看出小步的意志力非常驚人，也許是因為看到家人如此辛苦照料，也想要展現出自己堅強的一面吧！

▲臘腸長骨刺，媽媽每天親手餵藥。（圖／網友Lu Zi Hui授權提供）

▲現在的小步已經可以不用包尿布，甚至能短時間用靠腿支撐身體了。

Lu Zi Hui說，從小步生病一路到現在進步許多，一切都像是戲劇般的轉變，過程中永遠不知道下一秒會有什麼變化，臘腸犬基因本屬容易導致後天癱瘓的犬種，但她想鼓勵所有相同病症毛孩的飼主，絕對不要放棄任何希望，只要好好地跟著醫生的指示，一定可以用意志力戰勝病魔，就像小步一樣樂觀地面對，終有一天會有奇蹟發生！

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▲臘腸長骨刺，媽媽每天親手餵藥。（圖／網友Lu Zi Hui授權提供）

▲小步非常愛撒嬌，總是喜歡鑽進家人被窩裡。

▼影片為網友Lu Zi Hui授權提供

▼更多精彩影音

關鍵字： 短毛臘腸犬狗狗毛孩養狗餵藥癱瘓媽媽

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