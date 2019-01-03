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設計師驕傲折手手「雙綁帶啃成露趾」　媽哭：腳離不開拖鞋

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▲▼雙綁帶啃成露趾！設計師「驕傲折手手」　媽哭：腳離不開拖鞋。（圖／有點毛毛的／網友林雅雯提供）

▲雙綁帶經典涼鞋一夜之間小半號。（圖／有點毛毛的／網友林雅雯提供，下同）

寵物小組／綜合報導

別人家的狗從來不讓我失望，破壞力的部分也是！日前一名飼主分享自家愛犬「豆奶」的最新設計，一夜之間把雙綁帶涼鞋，啃成「空氣感造型」，媽媽林雅雯才剛穿上，就露出多根腳趾，就連原先的尺寸都小了半號，讓她當場哭笑不得，「腳都離不開拖鞋了」。

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媽媽在臉書公開社團「有點毛毛的」貼文中表寫道，「我只是下班到家躺著耍廢，要起身拿遙控器轉台，就看到這個畫面...」，畫面中，豆奶最新設計的涼鞋，主要靈感是以不規則咬痕，以及空氣觸感為出發點，大膽的把拖鞋硬生生啃到小半號，甚至把綁帶縮短成單綁帶，讓媽媽直呼，「根本是在考驗我的腳力！」

▲▼雙綁帶啃成露趾！設計師「驕傲折手手」　媽哭：腳離不開拖鞋。（圖／有點毛毛的／網友林雅雯提供）

▲長腿辣妹豆奶。

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豆奶則是趴在床上折手手，露出驕傲的小眼神歪頭，彷彿在炫耀自己的最新力作，逗趣又呆萌的表情讓人罵不下去。許多網友看完紛紛關心，「鞋子還能走吧？」、「這樣穿咖涼啦！」、「沒關係啦至少你還是能穿啊…牠也是有替你著想」、「跟設計師的溝通上可能有誤會唷」、「義大利名設計師"sit down please"設計的最新款」。
 

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關鍵字： 鋼牙汪拖鞋綁帶

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