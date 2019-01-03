10隻蟾蜍爬蛇背「排排站交疊」　網驚呆：遠足帶零食的概念

▲10隻蟾蜍爬上蛇類的背後相疊。（圖／翻攝自爆料公社一日小編）

寵物小組／綜合報導

國小遠足是許多人的共同回憶，背包裡總是會帶上愛吃的零食，開心出遊。日前有名網友分享一張新奇的照片，內容中一隻蛇遊走在草皮之間，身上竟然載滿10隻蟾蜍，打破以往人們對於蛇類捕食兩棲類的印象，讓網友忍不住打趣說，「這隻是準備去遠足的國小蛇嗎？」

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臉書粉絲團「爆料公社一日小編」分享這張照片，只見一隻灰色的蛇經過草皮，卻有10隻蟾蜍分別爬上牠的背，排排站交疊在一起，毫無違和感，奇特的景象讓人印象深刻。以往熟知蛇和蟾蜍之間的關係是獵食者與獵物，事實上並非所有的蛇類都喜食蟾蜍，成年的蟾蜍有發達的毒線，天敵較少，只有幾種蛇類，像是紅斑蛇跟擬龜殼花，另外也有數種懂得避開毒線的鳥類也會捕食。

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照片分享出來之後，許多網友紛紛笑說，「最危險的地方也是最安全的所在！」、「蛇：奇怪，今天怎麼都沒看到食物」、「外帶全家餐…」、「蛇：我吃飽就不能打包嗎？」、「迴轉壽司的概念」、「載好載滿」、「蛙兒表示：兄弟們放心，這樣牠吃不了我們！」。

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